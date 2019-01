Ascolti TV | Lunedì 31 dicembre 2018 L’Anno che Verrà 35 1%-32 9% doppia il Capodanno

davidemaggio

(Di martedì 1 gennaio 2019) Sergio MattarellaSu Rai1 L’Anno che, in onda dalle 20.50 alle 24.57, ha conquistato 5.552.000 spettatori pari al 35.1% di share; la seconda parte, in onda dalle 24.57 alle 25.59, sigla il 32.9% con 3.054.000 spettatori. Su Canale 5in Musica, in onda dalle 20.45 alle 25.58, ha raccolto davanti al video 2.425.000 spettatori pari al 16.7% di share. Su Rai2 Hotel Transylvania 2 ha interessato 839.000 spettatori pari al 5% di share. Su Italia 1 In Time ha catturato l’attenzione di 511.000 spettatori (3.1%). Su Rai3 42° Festival Internazionale del Circo di Montecarlo ha raccolto davanti al video 1.480.000 spettatori pari ad uno share dell’8.9%. Su Rete4 Il Segreto – La Storia di Pepa totalizza un a.m. di 326.000 spettatori con il 2% di share. Su La7 Intrigo Internazionale ha registrato 429.000 spettatori con uno share del 2.6%. Su TV8 Cirque du ...