Ascolti tv 31 dicembre | il flop di Federica Panicucci ' asfaltata' da Amadeus su Raiuno

Ascolti tv lunedì 31 dicembre : boom de L’anno che verrà su Rai1 : Lo show condotto ieri da Amadeus doppia il Capodanno in musica di Canale 5 L’ultimo giorno dell’anno in tv è stato all’insegna dell’intrattenimento, della musica e del divertimento. Vediamo quali sono gli Ascolti registrati dai programmi in onda sulle reti principali ieri, lunedì 31 dicembre 2018. Su Rai1 la vigilia di Capodanno è stata affidata […] L'articolo Ascolti tv lunedì 31 dicembre: boom de L’anno che ...

Ascolti TV | Lunedì 31 dicembre 2018. L’Anno che Verrà (35.1%-32.9%) doppia il Capodanno in Musica (16.7%) : Sergio Mattarella Su Rai1 L’Anno che Verrà, in onda dalle 20.50 alle 24.57, ha conquistato 5.552.000 spettatori pari al 35.1% di share; la seconda parte, in onda dalle 24.57 alle 25.59, sigla il 32.9% con 3.054.000 spettatori. Su Canale 5 Capodanno in Musica, in onda dalle 20.45 alle 25.58, ha raccolto davanti al video 2.425.000 spettatori pari al 16.7% di share. Su Rai2 Hotel Transylvania 2 ha interessato 839.000 spettatori pari al 5% di ...

Ascolti Tv domenica 30 dicembre 2018 - Se Dio Vuole vince sempre Rai1. Che tonfo Victoria! Galeazzi commuove tutti : Ascolti Tv domenica 30 dicembre 2018. Su Rai1 il film Se Dio Vuole con Alessandro Gassmann e Marco Giallini fa 4 milioni di spettatori di media e con il 18% di share vince la prima serata. Clamoroso ...

Ascolti TV | Domenica 30 dicembre 2018. Se Dio Vuole 18% - disastro Victoria (5.9%). TV8 al 4.1% con Johnny Stecchino : Se Dio Vuole - Marco Giallini e Alessandro Gassmann Su Rai1 Se Dio Vuole ha conquistato 3.923.000 spettatori pari al 18% di share. Su Canale 5 Victoria 2 ha raccolto davanti al video 1.286.000 spettatori pari al 5.9% di share. Su Rai2 Principe Azzurro Cercasi ha catturato l’attenzione di 1.956.000 spettatori (8.8%). Su Italia 1 Very Big Show ha intrattenuto 1.344.000 spettatori con il 7.2% di share. Su Rai3 I Dieci Comandamenti ha raccolto ...

Ascolti Tv sabato 29 dicembre 2018 - senza i classici di Disney Non c'è più religione : Ascolti di sabato 29 dicembre 2018. Raiuno ha finito la serie dei classici di Disney e si vede. Il film Non c'è più religione conquista 3,6 milioni di spettatori ed è ben al di sotto di Cenerentola e ...

Ascolti TV | Sabato 29 dicembre 2018. Non c’è più religione 17.4% - Io e Lucio 10.9% - Firenze Secondo Me 2%. Su Rai4 Professione Assassino 2.6% : Lucio Dalla Su Rai1 il film Non c’è più religione ha conquistato 3.596.000 spettatori pari al 17.4% di share. Su Canale 5 lo speciale Io & Lucio – Dalla Morandi solo 30 anni fa ha raccolto davanti al video 2.341.000 spettatori pari al 10.9% di share. Su Rai2 Big Hero 6 ha interessato 1.402.000 spettatori pari al 6.5% di share. Su Italia 1 Olè ha intrattenuto 924.000 spettatori (4.7%). Su Rai3 C’era una volta in America ha ...

Ascolti TV | Venerdì 28 dicembre 2018. Mary Poppins 22.2% - Chi vuol esser Milionario? 16.3% - The Good Doctor 7.3% : Mary Poppins - Dick van Dyke e Julie Andrews Su Rai1 Mary Poppins ha conquistato 4.753.000 spettatori pari al 22.2% di share. Su Canale 5 Chi vuol esser Milionario? ha raccolto davanti al video 3.510.000 spettatori pari al 16.3% di share. Su Rai2 The Good Doctor ha interessato 1.681.000 spettatori pari al 7.3% di share. Su Italia 1 Il cavaliere Oscuro ha catturato l’attenzione di 1.039.000 spettatori (5.2%). Su Rai3 La Grande Storia ...