Arriva il freddo | temperatura giù 10 gradi | possibili nevicate anche a Lecce

Arriva freddo - temperatura giù 10 gradi : ANSA, - ROMA, 31 DIC - Aria molto fredda di matrice artica in arrivo sull'Italia dal 2 gennaio, con apice tra il 3 e il 4 gennaio. Lo segnala 3bmeteo annunciando un calo di oltre 10 gradi delle ...

Previsioni meteo Befana 2019 - Arrivano freddo e neve sull'Italia - Ultime Notizie Flash : Secondo le Previsioni meteo per il giorno della Befana 2019, freddo e neve interesseranno l'Italia già a partire dai primi giorni di gennaio

Stratwarming – Arriva il Freddo? : Dal giorno di Natale, si sta avendo un repentino riscaldamento della zona polare della stratosfera, in gergo tecnico definito Stratwarming. Come sappiamo il riscaldamento della stratosfera non è un qualcosa di unico, ma avviene quasi ogni anno, però non sempre è di tipo “Major“, come l’attuale, ovvero capace di influenzare in modo decisivo la parte più bassa dell’atmosfera. Per Approfondire ti consigliamo di leggere ...

Con l'inizio del nuovo anno Arriva il freddo : atteso un brusco calo delle temperature e venti forti

Previsioni Meteo : Capodanno con freddo e anche neve - poi Arriva il gelo : La terza decade di dicembre sta ormai per concludersi e con essa anche il 2018, che probabilmente entrerà tra gli anni più caldi della storia per il nostro pianeta. Nonostante ciò possiamo...

Arriva la "bufera" di San Silvestro : freddo - pioggia e neve inaugurano il 2019 : Il 2018 volge al termine e sembra farlo regalandoci bel tempo, complice l'alta pressione che occupa buona parte dell'Europa Occidentale. Ma il cambiamento è in agguato ed è previsto proprio per la nottata di San Silvestro, che ci traghetterà nel 2019. Scopriamo nel dettaglio cosa aspettarci per questo Capodanno secondo le previsioni di www.ilmeteo.it.Dopo una serie di giornate soleggiate, ma anche nebbiose, proprio in ...

Meteo - Natale di sole su tutta Italia (e a Capodanno Arriva il freddo) : Sbalzo termico di oltre 10 gradi in 24 ore: una vigilia con clima «primaverile» poi le temperature calano. Nebbia e freddo, ma pochi rovesci sparsi

Meteo - vigilia di Natale all’insegna del bel tempo : ma il 25 dicembre Arriva il freddo : Che tempo farà a Natale? Mentre la vigilia sarà caratterizzata da tempo stabile ovunque, con piccoli rovesci sulle regioni centro-meridionali, il 25 dicembre l'arrivo di aria più fredda da Nord farà abbassare le temperature ovunque, lasciando instabilità soprattutto all'estremo Sud.Continua a leggere

È Arrivato il freddo : prevista neve a Torino e Milano Da lunedì torna il sole Meteo : Pioggia al Sud e sole al Nord sabato, domenica schiarite al Sud e neve anche a bassa quota al Nord: da lunedì, invece, il tempo dovrebbe migliorare ovunque

Meteo - Arriva il grande freddo in Italia : allerta gialla al Nord per neve e ghiaccio : La Protezione civile ha diramato allerta gialla per neve e gelo nelle regioni del Nord Italia, dove sono previste vere e proprie bufere tra Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo. Tra le città che saranno imbiancate ci sono anche Torino e Venezia. Crollo delle temperature e temporali al Centro Sud.Continua a leggere

Meteo - nel week end Arriva il grande freddo : neve anche in pianura : arriva il grande freddo nel week end. Il fine settimana che stiamo per vivere sarà contraddistinto da un clima rigido, quanto meno al Nord, e dall'arrivo della neve in pianura. Il team del...

Previsioni Meteo : è Arrivato il freddo - possibilità di neve anche a basse quote al Centro Italia e nuovo peggioramento al Sud nel weekend [MAPPE] : 1/10 ...

Allerta Meteo Veneto : Arriva il freddo - stato di attenzione per neve e gelate : Il primo, vero freddo invernale sta per arrivare in Veneto. Sulla base delle previsioni Meteo emesse dall’Arpav, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha dichiarato lo stato di attenzione per neve e gelate su tutto il territorio, a partire dalle ore 8.00 di domani, giovedì 13 dicembre, fino alle ore 10.00 di sabato 15 dicembre. Le previsioni elaborate dall’Arpav indicano tra giovedì e venerdì modeste nevicate ...