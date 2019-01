Aritmia cardiaca | cos’è | sintomi | cause

dilei

: RT @Infermiere_line: #Aritmia cardiaca e morte cardiaca improvvisa, scoperta la causa - laurasanvito : RT @Infermiere_line: #Aritmia cardiaca e morte cardiaca improvvisa, scoperta la causa - Infermiere_line : #Aritmia cardiaca e morte cardiaca improvvisa, scoperta la causa - ElisabettaCare : RT @Nurse24it: ?? La fibrillazione ventricolare (FV) è un’aritmia cardiaca maligna che richiede l’utilizzo precoce del defibrillatore. ?? Com… -

(Di martedì 1 gennaio 2019) Ogni organo del nostro corpo ha un ritmo, in particolare il cuore, che ha il compito fondamentale di pompare il sangue in tutto l’organismo. Quando questo è “fuori tempo” si parla diDi cosa si tratta? L’definisce in sostanza una perdita del ritmo nel battito del cuore. Si tratta in realtà di un termine che indica un insieme di patologie condifferenti, legate sempre ad un’alterazione nella contrazione del muscolo cardiaco.Esistono varie tipologie di. La più comune e innocua è l’extrasistoli, che indica un battito che avviene un po’ prima di quando dovrebbe, troviamo poi la fibrillazione atriale, in cui le pareti del cuore non si contraggono in coincidenza. Questa asincronia può rivelarsi pericolosa in alcuni casi poiché provoca un ristagno di sangue che può causare la formazione di ...