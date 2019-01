Aritmia cardiaca : cos’è - sintomi - cause : Ogni organo del nostro corpo ha un ritmo, in particolare il cuore, che ha il compito fondamentale di pompare il sangue in tutto l’organismo. Quando questo è “fuori tempo” si parla di Aritmia cardiaca. Di cosa si tratta? L’Aritmia definisce in sostanza una perdita del ritmo nel battito del cuore. Si tratta in realtà di un termine che indica un insieme di patologie con cause differenti, legate sempre ad un’alterazione ...