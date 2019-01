Amministrazione comunale in visita al primo nato del 2019 alla Spezia

Girifalco (CZ)- Conclusa la Rassegna Culturale “Letture d’Autunno” promossa dall’Amministrazione comunale Girifalcese : L’Evento Culturale – Letterario, Svoltosi nello Storico Palazzo De Stefani -Ciriaco, ha Riscosso Ampio Successo. Ben si sono incastonate le

Girifalco(CZ)- Conclusa la Rassegna Culturale “Letture d’Autunno” promossa dall’Amministrazione comunale Girifalcese : L’Evento Culturale – Letterario, Svoltosi nello Storico Palazzo De Stefani -Ciriaco, ha Riscosso Ampio Successo. Ben si sono incastonate le

Nel programma natalizio dell'Amministrazione comunale non mancano le proiezioni cinematografiche per i più piccoli : Come ogni anno nel periodo natalizio l'Amministrazione Cristaldi ha pensato ai più piccini con una serie di proiezioni di film per bambini presso le sale cinematografiche di Mazara del Vallo. Dopo la ...

Conferenza stampa di fine anno : ecco il bilancio delle attività dell'Amministrazione comunale di Sansepolcro : ... oltre a questo, ci siamo impegnati con forza nell'organizzazione di vari eventi come il Carnevale, Sapori DiVini ecc., oltre a supportare numerosi spettacoli in città; un capitolo a parte lo merita ...

Amministrazione comunale Ragusa spiega il no alla Compagnia Godot : L'Amministrazione comunale di Ragusa interviene per chiarire i motivi dell'annullamento di due spettacoli annunciata dalla Compagnia teatrale Godot

Borghetto - le minoranze attaccano : "L'Amministrazione Canepa non ha affisso i manifesti per il Consiglio comunale per mancanza di scotch" : 'Da tempo sosteniamo che l'Amministrazione ingigantisca di fronte ai cittadini i problemi finanziari dell'Ente per non assumersi la responsabilità politica di tagli e mancati servizi e per far ...

A CAROVIGNO L'8 DICEMBRE "IL CANTO DI NATALE". UNA INIZIATIVA DEL DUC "ALTO SALENTO" E DELL'Amministrazione COMUNALE : Insomma, una grande opportunità per la città di CAROVIGNO per mettere in mostra le sue bellezze, in un clima di festa, tra spettacoli, cultura, gioco ed opportunità commerciali. Ecco il programma ...