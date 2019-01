Al Teatro per festeggiare l' arrivo dell' Anno Nuovo e della Befana

"C'è spazio per tutti!" - lo spettacolo nato dal libro di Leo Ortolani - domenica 6 gennaio 2019 - al Teatro al Parco : Con 'C'è spazio per tutti' fumetto e musica, um­orismo e poesia, si fondono in uno spettacolo curioso, divertente e al tempo stesso attuale, una riflessione sulla scienza e sulla tecni­ca in ...

Tutto pronto per il Concerto di Fine Anno al Teatro Verdi : Conto alla rovescia per il Concerto di Fine Anno al Teatro Verdi , organizzato dal Centro Iniziative Culturali Pordenone con il sostegno della Ragione Friuli Venezia Giulia e il Comune di Pordenone. ...

Xi Jinping al Grande Teatro Nazionale per dare il benvenuto al 2019 : Nel corso della serata sono stati messi in scena spettacoli tradizionali e capolavori originali creati negli ultimi anni.

Per la rassegna A Teatro in famiglia - il musical Buon Natale Babbo Natale : ... risolvendo anche una faccenda davvero complicata e molto pericolosa per lui e per tutti i bambini del mondo. I nostri due amici, con l'aiuto dei Folletti Ortica e Castagna, scopriranno infatti che ...

Rovigo : il vortice dell'operetta atteso al Teatro Sociale sulle note della Vedova Allegra : "La Vedova Allegra", operetta in tre atti, con le musiche di Franz Lehar su libretto di Victor Leon e Leo Stein, è uno degli eventi speciali della Stagione 2018-2019 del Teatro Sociale di Rovigo. Andrà in scena alle 16 e alle 21 di domenica 30 dicembre e a rappresentarla ci sarà Teatro Musica Novecento con la regia di Alessandro Brachetti. Lo spettacolo è molto atteso per il tipico mix di fasto, commozione ed ironia che lo caratterizza e le ...

La Prefettura di Piacenza si apre per la prima volta al Teatro il 30 dicembre - protagonista Laura Kibel : Inoltre i suoi spettacoli divertenti, poetici e a volte dissacranti. In particolare superano i confini delle lingue nazionali e sono apprezzati da spettatori di ogni età, paese e cultura. Al centro ...

Bordighera : boom di prevendite per la stagione "Fughe di Teatro… e di umorismo" - ultimi giorni per l'acquisto degli abbonamenti : L' abbonamento ai quattro spettacoli è in vendita a soli 50,00 euro il biglietto intero per i singoli spettacoli ha un costo di 18,00 euro il ridotto per chi ha meno di 25 anni, 10,00 euro. Per ...

Parata di star per Rugantino - una prima al Teatro tra gag e ricordi : La magia di quel senso di appartenenza legato alla romanità perduta eppure così presente e viva. In tanti ieri sera al teatro Sistina per celebrare il ritorno di ' Rugantino', spettacolo evento con un ...

Progetto Not&Sipari 2018 : dalla Fondazione CRT finanziamenti anche in Granda per eventi di musica - Teatro e danza : Sono i risultati della seconda tranche di contributi di 'Not&Sipari 2018', il Progetto della Fondazione CRT dedicato alla diffusione capillare delle rassegne culturali e degli spettacoli dal vivo sul ...

27 28 29 dicembre -' Eva contro Eva' per la regia di Tiziana Massimo al Teatro della Polvere di Foggia : Gli spettacoli saranno riservati ai soli soci del Teatro della Polvere , per partecipare è necessario tesserarsi, . Prenotazione obbligatoria. Per info e prenotazioni:351.5400172

San Benedetto del Tronto - Teatro Concordia gremito per ''La Bohéme'' di Puccini : ... cosa che dovrebbe incoraggiare i promotori nel proseguire in iniziative come questa che hanno come obiettivo primario il consentire un iniziale approccio al mondo della lirica.

LIONS CLUB CASERTA HOST - Tutto pronto per il concerto dell'Epifania al Teatro comunale : ... il giovane ingegnere conterraneo che onora la nostra provincia per essersi imposto con applicazioni di alta tecnologia nel mondo del lavoro ai massimi livelli europei. Confermata, altresì, la ...

Il Colosseo si racconta : apre la mostra permanente sulla storia dell'AnfiTeatro Flavio : Il resto è storia contemporanea: il Colosseo è diventato sempre più un'icona dell'Italia, una meta irrinunciabile di viaggio con più di 7 milioni di visitatori annui, provenienti da tutto il mondo. E,...

Tutto esaurito - questa sera - alle 19.00 - al Teatro Centrale di Carbonia - per l'attesissima tappa della sedicesima edizione di Gospel ... : Biglietti a 10 euro più prevendita , info e prenotazioni: Pasquali Sport, largo Cavallotti, 21, . Si resta al Nord anche venerdì 28, per un concerto a Sennori, all'Auditorium Antonio Pazzola , inizio ...