Al Bano e Romina Power insieme a Capodanno | il video su Istagram

Al Bano e Romina Power potrebbero passare la notte di San Silvestro insieme : Al Bano Carrisi e Romina Power , stando ad alcune indiscrezioni, potrebbero trascorrere insieme la notte di San Silvestro . Un video pubblicato qualche ora fa su una fanpage dedicata alla cantante italo-americana mostra i due artisti che, felici e sorridenti, augurano un felice anno nuovo ai loro fan. La didascalia del post sembra piuttosto eloquente: "Tanti cari auguri a tutti da parte di due grandissimi artisti, Al Bano e Romina Power . Happy new ...

Romina Power e Al Bano - l'indiscrezione : «In arrivo un nuovo progetto» : La storia di Romina Power e Al Bano affascina milioni di persone in Italia e nel mondo da decenni. I loro fan sognano una riconciliazione anche nella vita privata e non solo una 'reunion' ...

Al Bano : Natale con la Lecciso - ma poi vola da Romina : Al Bano sceglie ancora una volta Romina . Il cantante di Cellino San Marco ha infatti trascorso il Natale con la Lecciso , poco dopo però ha deciso di raggiungere la Power. Qualche tempo fa il cantante pugliese aveva espresso un desiderio, trascorrere le feste natalizie in compagnia delle donne più importanti della sua vita: Romina e Loredana. Mentre la Lecciso si era detta disposta a raggiungere la tenuta Carrisi, la Power non si è mostrata ...

Loredana Lecciso posta la foto di Natale con Al Bano e i due figli - Romina Power reagisce così : Loredana Lecciso e la foto di Natale con Al Bano e i figli Jasmine e Bido. Romina Power reagisce così. La “sfida” natalizia tra le due ex compagne del cantante di Cellino San Marco sembrerebbe averla vinta Loredana. La showgirl pugliese ha infatti postato uno scatto su Instagram che non lascia spazio a dubbi. Al […]