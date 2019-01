Accordo tra Regione | Cpia toscani ed Ufficio scolastico per scolarizzazione e sbocchi

Renault punta forte sul mercato elettrico in Cina : firmato Accordo strategic con Jmcg : PECHINO - accordo tra il gruppo Renault e Jmcg nel settore dei veicoli elettrici sul mercato cinese. Lo annunciano i due costruttori automobilistici in una nota, spiegando che il gruppo Renault...

Siglato Accordo tra il Comune di Modica e l'Università : Tornerà a svolgersi a Modica il corso di laurea in scienze del servizio sociale. Il consiglio comunale ha infatti votato per il rinnovo di accordo

Bio On - Accordo strategico con Rivoira per contenitori biodegradabili alimentari : Bio On , società attiva nel settore delle plastiche ecosostenibili e quotata all'AIM Italia,ha annunciato un accordo strategico con Rivoira , uno dei leader nella distribuzione e produzione mondiale ...

La risposta alla trap è Ultimo - il cantautorap che mette tutti d’Accordo : su TimMusic è il più ascoltato del 2018 : Sfera Ebbasta e Capo Plaza su TimMusic non sono i più ascoltati del 2018: in cima alla classifica degli artisti italiani più ascoltati in streaming c'è il cantautorap Ultimo che quest'anno si è imposto nel panorama musicale italiano. La gavetta e i primi concerti, poi i club sold out e l'etichetta indipendente, il Festival di Sanremo nella categoria delle Nuove Proposte con Il ballo delle incertezze e i primi palazzetti sold out: nel 2019, ...

FOCUS – Come funziona l’Accordo tra Adidas e Real Madrid : Tra sponsorizzazione tecnica, licensing e merchandising ecco quanto incassano e quanto incasseranno i blancos L'articolo FOCUS – Come funziona l’accordo tra Adidas e Real Madrid è stato Realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Israele - Accordo tra i partiti di governo : annunciate elezioni anticipate in aprile : Nuove elezioni in Israele ad aprile. È quanto ha riferito un portavoce del Likud, il partito di destra del premier Benjamin Netanyahu, spiegando che la decisione è stata presa dalle formazioni politiche della maggioranza “all’unanimità”. La scelta di procedere a una nuova tornata elettorale – che si sarebbe dovuta svolgere nel novembre 2019 – è stata presa per spirito di “responsabilità in materia di ...

Scuola - Accordo tra governo e sindacati su mobilità docenti : i presidi non potranno più trasferire gli insegnanti “a piacere” : I dirigenti scolastici non potranno più trasferire “a piacere” i docenti da un Comune all’altro. Cancellate anche la chiamata diretta e la titolarità. Con l’accordo raggiunto nei giorni scorsi sulla mobilità, il governo ha “strappato” un’altra pagina della legge 107, la cosiddetta “Buona Scuola”. Un’intesa che ha visto l’approvazione di tutte le organizzazioni sindacali. Anche la “Gilda”, che per quattro anni di seguito si era ...

Libia - il premier Conte incontra Haftar e Al Serraj : “Il 2019 sia l’anno della svolta - via maestra è un Accordo politico” : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si è recato in Libia per una missione lampo: prima ha incontrato a Tripoli il presidente Al Serraj e il presidente dell’Alto Consiglio di Stato, Khaled Al Meshri. Poi è volato a Bengasi dove ha avuto un lungo colloquio con il generale Khalifa Haftar e, infine, prima di rientrare a Roma si è recato a Tobruq dal presidente della Camera dei rappresentanti Aguila Saleh. Un viaggio voluto da Conte per ...

Juventus - l’effetto Cristiano Ronaldo colpisce ancora : firmato un contratto milionario con Adidas - le cifre dell’Accordo : La Juventus rinnova e modifica i termini della partnership commerciale con Adidas: l’accordo prevede un corrispettivo minimo di 408 milioni di euro! La Juventus ha reso noto il prolungamento e la modifica dell’accordo commerciale con Adidas. Il brand di abbigliamento sportivo e la squadra di calcio hanno rinnovato la loro partnership, prolungando il contratto dal 30 giugno 2021 al 30 giugno 2027 ed aumentando il corrispettivo ...

Shutdown del governo Usa - niente Accordo tra Trump e i democratici sul budget per il muro anti-immigrati : Lo Shutdown del governo degli Stati Uniti è scattato puntuale, alla mezzanotte di venerdì ora americana, le sei del mattino italiane. Nessun compromesso sul budget tra la Casa Bianca e i repubblicani più intransigenti da una parte, l’opposizione democratica dall’altra. Nessuno accordo cioè sul diktat di Donald Trump, la richiesta di quasi sei miliardi di dollari per costruire un muro anti-immigrati ai confini con il ...

Scattato lo shutdown del governo Usa - niente Accordo sul budget tra Trump e i democratici : Lo shutdown del governo degli Stati Uniti è Scattato puntuale, alla mezzanotte di venerdì ora americana, le sei del mattino italiane. Nessun compromesso sul budget tra la Casa Bianca e i repubblicani più intransigenti da una parte, l’opposizione democratica dall’altra. Nessuno accordo cioè sul diktat di Donald Trump, la richiesta di quasi sei miliardi di dollari per costruire un muro anti-immigrati ai confini con il ...

Usa - è 'shutdown' - niente Accordo tra Trump e il Congresso sul muro col Messico. Chiude un quarto dell'amministrazione : Sulla base dello 'spegnimento' del gennaio 2018, già causato da un disaccordo sulla politica migratoria, la maggior parte dei parchi dovrebbe rimanere aperta nonostante il licenziamento tecnico dell'...