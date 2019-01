Accoltella tre persone alla stazione di Manchester | fermato dalla polizia

Manchester - uomo Accoltella tre persone : arrestato | Si indaga per terrorismo : L'aggressore si è scagliato contro i malcapitati al grido di "Allah". Ai poliziotti ha spiegato che “se attaccate altri Paesi dovete aspettarvi questo a casa vostra”.

Manchester - un uomo Accoltella tre persone alla stazione gridando “Allah”. Si indaga per terrorismo : Un uomo ha ferito a coltellate tre uomini, tra cui un agente di polizia, alla stazione di Manchester Victoria, in Gran Bretagna. Il produttore della Bbc, Sam Clack, ha assistito alla scene e ha raccontato su Twitter che «l’aggressore aveva un lungo coltello da cucina e ha colpito le persone sulla piattaforma della fermata del tram»....

Norimberga - tre donne Accoltellate in strada : caccia all'uomo : A Norimberga tre donne sono state ferite gravemente con diverse coltellate nella serata di ieri. L'aggressore, secondo fonti della polizia, sarebbe riuscito a fuggire. Due delle tre persone colpite ...

Gianfranco Pescosolido - italiano rapinato e ucciso in Costa Rica/ Accoltellato mentre passeggiava nel parco : Gianfranco Pescosolido, italiano ucciso in Costa Rica: ritrovato senza vita in un parco della Capitale, Accoltellato da alcuni sconosciuti.

Trentenne Accoltellato sul bus in centro : 'Non voleva farmi scendere e mi ha colpito' : Un 30enne è stato soccorso in piazza San Claudio, nel centro storico di Roma all'altezza di via del Tritone, dopo essere stato accoltellato alla nuca. E' accaduto tutto in pochi istanti, all'interno ...

Getta acido addosso alla fidanzata e la Accoltella : “Mandava sms ad altri mentre le parlavo” : L'aggressione sabato scorso a Civitanova Marche. L'uomo è un bracciante agricolo di 32 anni residente a Grosseto. Ha raccontato di aver lasciato moglie e figli in Macedonia per la ballerina, di averle dato molti soldi negli anni: avrebbe voluto che lasciasse il lavoro e lo seguisse in Toscana, perché non sopportava di vederla vicino ad altri uomini.Continua a leggere

Melbourne - uomo Accoltella tre persone in strada : un morto e due feriti : Una persona è stata accoltellata a morte e altre due sono rimaste ferite venerdì pomeriggio a Melbourne, in Australia, da un uomo che ha poi cercato di aggredire anche un poliziotto. L’assalitore è stato poi colpito da un proiettile sparato da un agente ed è ora in condizioni critiche: prima dell’attacco, riporta il Guardian, l’uomo ha lanciato il suo pick up contro un centro commerciale della città e ha dato fuoco al veicol gettando un ...

Milano - tre nordafricani Accoltellano un italiano in una stazione : Un tossicodipendente forse romano è stato aggredito sui binari della stazione di Quarto Oggiario intorno alle sette e trenta di ieri sera e ora si trova in gravi condizioni al NiguardaNon si fermano le violenze sulle linee ferroviarie milanese, dopo le molestie sessuali subite dalle due fotografe ora è il turno di un 40enne che viene accoltellato in stazione. È stato aggredito e accoltellato da due nordafricani, ancora da spiegare il movente. ...