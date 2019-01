A Scido convegno del Lions sullo spopolamento e consegna del premio Laruffa

cn24tv

: Scido, convegno dei Lions: “Spopolamento dei piccoli comuni Calabresi: Analisi e prospettive” -… - pianainforma : Scido, convegno dei Lions: “Spopolamento dei piccoli comuni Calabresi: Analisi e prospettive” -… - lameziainstrada : Convegno sullo “Spopolamento dei piccoli comuni Calabresi: Analisi e prospettive” a Scido - TelemiaLaTv : SPOPOLAMENTO PICCOLI CENTRI, A SCIDO UN CONVEGNO LIONS CON IL RETTORE ADORNATO -

(Di martedì 1 gennaio 2019) ... dirigente regionale per i beni culturali e le aree archeologiche, ha evidenziato come "restare significa mantenere il sentimento dei luoghi e camminare per costruire qui ed ora un mondo nuovo, anche ...