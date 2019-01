9 startup italiane da tenere d’occhio nel 2019 : WherFratelli desideriRicomproBiorfarmAltheia ScienceOrange FiberMy Cooking BoxiGeniusMidoriScienza, intelligenza artificiale, ma anche moda e ovviamente cucina. Lo senario delle startup italiane ricalca il tessuto imprenditoriale del nostro paese e per il 2019 la ricetta, con ogni probabilità, non cambierà. Parecchie startup scommettono sui punti di forza della tradizione per far partire la loro scalata verso il successo. Cosa aspettarsi dal ...

9 startup italiane che hanno fatto fortuna nel 2018 : SatispayWaterViewTyvakBrumbrumPrima.itEasyrainPony ZeroSupermercato24CredimiServizi finanziari ed ecommerce, ma anche logistica e sicurezza stradale. Per molte startup italiane il 2018 ha rappresentato l’anno della svolta. Nonostante il tradizionale gap con altri paesi occidentali, il mercato interno degli investimenti in innovazione ha preso a salire vigorosamente e le stime di metà anno lasciavano pregustare un + 400% di raccolta per ...

startup italiane alla carica. Il Ces a Las Vegas? È solo l'inizio : Milano, 4 dic., askanews, - L'Italia si prepara a partire per il Ces di Las Vegas, in scena dall'8 all'11 gennaio, la più importante fiera dedicata alla tecnologia al mondo, alla ricerca di visibilità ...

9 startup italiane che investono in mobilità e internet of things : Tra i settori da tenere maggiormente d’occhio, quando si parla di startup, ci sono due settori molto differenti, che negli ultimi anni hanno cominciato a convergere. Il primo è la mobilità. Secondo il Worldwide semiannual mobility spending guide di Idc raggiungerà gli 1,8 miliardi di dollari entro 2022, con una forte spinta da parte da parte di nuovi device e app innovative. Il secondo settore è quello, ampio, dell’internet of things, che ...