5s-gilet gialli diversi dalla Lega Creeremo l' Europa del cittadino

Il fenomeno dei gilet gialli : Nei due ultimi mesi dell'anno, in Francia, il 'gilet giallo' è diventato il simbolo del malcontento dei cittadini per la politica sociale dell'esecutivo e l'incubo di Emmanuel Macron, accusato di essere il presidente dei ricchi. Il movimento, nato sul web in maniera spontanea, con un post su Facebook il 10 ottobre di ...

Protesta gilet gialli all'Aja - disordini : ANSA, - ROMA, 29 DIC - Scontri tra polizia e manifestanti si sono verificati all'Aja, in Olanda, durante il corteo dei 'gilet gialli' al quale hanno preso parte tra le 150 e le 200 persone. Gli agenti ...

Protesta dei gilet gialli all'Aja : scontri tra manifestanti e polizia : scontri tra polizia e manifestanti si sono verificati all'Aja, in Olanda, durante il corteo dei ' gilet giallì al quale hanno preso parte tra le 150 e le 200 persone. Gli agenti a cavallo hanno ...

Protesta gilet gialli - ma numeri ridotti : Alcuni di loro hanno intonato slogan contro i giornalisti, accusati di minimizzare le proteste e favorire la politica del presidente Emmanuel Macron e i potentati economici. Ci sono stati anche ...

gilet gialli incendiano l'entrata della Banca di Francia a Rouen - : I partecipanti del movimento di protesta dei Gilet gialli hanno dato fuoco all'ingresso dell'edificio della Banca di Francia nella città di Rouen, riporta la stazione radio Europe1 citando la ...

Non bastano i gilet gialli a tenere unito il fu Front National : Parigi. Nonostante i sondaggi in vista delle elezioni europee mostrino che Marine Le Pen e il suo Rassemblement National (Rn) siano i principali beneficiari delle proteste dei gilet gialli e del conseguente crollo di popolarità del presidente Macron, il clima che si respira all’interno del principal

Circa 40 "gilet gialli" provano ad entrare nella residenza estiva di Macron - : Circa 40 sostenitori del movimento di protesta "gilet gialli" hanno tentato di infiltrarsi nella residenza estiva del presidente francese Emmanuel Macron, riferisce la radio France Blue. Secondo la ...

Ncc ancora in piazza a Roma - spuntano i gilet gialli : Roma,, askanews, - Dopo una breve tregua per le feste di Natale, a Roma tornano in piazza i noleggiatori con conducente contro il decreto sulla regolamentazione degli Ncc stralciata dalla legge di ...

gilet gialli - negozi per anticipo saldi : ... l'effetto è simile", ha dichiarato a France Info, spiegando di aver avanzato la richiesta di cominciare i saldi subito dopo Capodanno alla sottosegretaria all'Economia Agnès Pannier-Runacher. "...

Francia - non si ferma la protesta dei gilet gialli : cortei e blocchi a Capodanno : ... l'effetto è simile", ha dichiarato a France Info, spiegando di aver avanzato la richiesta di cominciare i saldi subito dopo Capodanno alla sottosegretaria all'Economia Agnès Pannier-Runacher. "...

gilet gialli : è presidio continuo. "Noi non molliamo" : La sera del 24 dicembre, sulle rotonde delle più diverse città francesi ci sono gli stessi visi delle ultime cinque settimane e mezzo. Per le strade spuntano tavoli da campeggio, gazebo bianchi e ...

Anziana ebrea insultata da gilet gialli : ANSA, - ROMA, 23 DIC - Tre gilet gialli hanno aggredito verbalmente, con slogan e gesti antisemiti, un'Anziana signora ebrea ieri sera nella metropolitana di Parigi, mentre rientravano dalle ...