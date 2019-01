2019 | ecco chi è il primo nato in Italia nel nuovo anno | arrivato un secondo dopo

Fatturazione elettronica dal 1 gennaio 2019/ Video - cosa cambia per le Partite Iva : ecco chi è esonerato : Fatturazione elettronica dal 1 gennaio 2019: ecco cosa cambia per le Partite Iva, tutti gli strumenti per la nuova fattura e i soggetti esonerati

Buon 2019...ecco ciò che ci lasciamo alle spalle : Oggi inizia un nuovo anno, ma inevitabilmente si fa anche un bilancio di quello che va in archivio. Un anno ricco di notizie e di fatti

Buon Anno 2019! Dal 45 a.C. ai giorni nostri - ecco perché il primo giorno del Nuovo Anno si festeggia l’1 Gennaio : Siamo vicinissimi all’inizio del 2019, che scoccherà tra qualche ora, alla mezzanotte dell’1 Gennaio. Ovviamente è tutto un fermento di feste, celebrazioni e Buoni propositi, ma vi siete mai chiesti perché festeggiamo il CapodAnno proprio l’1 Gennaio? ecco come è iniziato tutto nel 45 a.C. e come la tradizione è giunta ai giorni nostri. Il calendario giuliano “All’epoca, il calendario romano che veniva osservato aveva solo 10 mesi, quindi l’1 ...

Benvenuto Gennaio 2019 : ecco da cosa deriva il nome del primo mese dell’anno : Archiviato Dicembre e il 2018, è iniziato Gennaio e di conseguenza il 2019: ma perché il primo mese dell’anno si chiama così? Il nome Gennaio deriva dal dio romano Giano (Ianuarus), divinità che rappresentava ogni forma di passaggio e mutamento (Gennaio è infatti il mese che dà inizio al nuovo anno). Il calendario romano originale era più breve di quello gregoriano: fu Numa Pompilio ad aggiungere Gennaio e Febbraio, rendendo l’anno ...

L’Australia è già nel 2019 : ecco il meraviglioso spettacolo di Capodanno a Sidney : La più grande città australiana, Sydney, è entrata nel 2019 con un grande spettacolo di fuochi d’artificio, dando il via alle celebrazioni per l’arrivo del nuovo anno in tutto il mondo. Una quantità record di effetti pirotecnici e fuochi artificiali ha acceso di colore il cielo della città per 12 minuti, sopra gli occhi di 1,5 milioni di spettatori assiepati al porto e nei parchi. La più grande città australiana è entrata nel nuovo ...

Ecco le sette flat tax della manovra 2019 (che allontanano i contribuenti dall’Irpef) : Nel menù della legge di Bilancio non figurano solo le misure per le partite Iva (l’estensione del forfettario operativa dal 2019 e la nuova imposta unica al 20% per ricavi o compensi da 65.001 a 100mila euro destinata a debuttare dal 2020). Ci sono anche la cedolare sulle nuove locazioni dei negozi e altre imposte minori...

Oroscopo 2019 - le previsioni di Paolo Fox segno per segno : ecco i più fortunati : A fine d'anno è tempo di bilanci, ma anche di previsioni per i 12 mesi imminenti. Paolo Fox, tra gli astrologi più amati e seguiti della televisione, ha stilato la consueta...

