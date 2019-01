1969-2019 | dall’Apollo 11 a Woodstock | ecco gli eventi che 50 anni fa cambiarono la

meteoweb.eu

(Di martedì 1 gennaio 2019) Tra gliversari che vanno ricordati in occasione dell’inizio del, un posto speciale spetta alalcunimemorabili, che hanno cambiato la società e il costume.20 luglio: l’Apollo 11 entra nella storia. il modulo Lem tocca il suolo lunare alle 20:18. Sei ore dopo scende Neil Armstrong e pronuncia la celebre frase: “Un piccolo passo per l’uomo, un balzo gigantesco per tutta l’umanità“. Subito dopo scende sulla superficie lunare Buzz Aldrin, mentre Michael Collins resta in orbita. La passeggiata è anche il primo evento televisivo mondiale: tra il 20 e il 21 luglio solo la Rai realizza 25 ore di diretta. 15 agosto: su un prato di 2,4 km quadrati alle porte di Bethel, a 70 km da, nello Stato di New York, su un palco improvvisato si esibiscono per tre giorni 32 artisti, tra i quali Jimi Hendrix e Carlos Santana, ...