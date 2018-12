Xiaomi Mi 9 | tre fotocamere posteriori e supporto alla rete 5G

Xiaomi Mi 9 e Mi MIX 4 potrebbero avere una tripla fotocamera posteriore e CPU Snapdragon 855 : Stando ad un report, lo Xiaomi Mi 9 potrebbe essere il primo smartphone del colosso cinese con una tripla fotocamera posteriore, seguito poi dallo Xiaomi Mi MIX 4 L'articolo Xiaomi Mi 9 e Mi MIX 4 potrebbero avere una tripla fotocamera posteriore e CPU Snapdragon 855 proviene da TuttoAndroid.

MIUI 10 con Android 9 Pie e altre novità arrivano sui modelli della serie Xiaomi Mi 8 : Xiaomi ha dato il via al rilascio dell'aggiornamento alla versione stabile della MIUI 10 basata su Android 9 Pie per i vari modelli della serie Xiaomi Mi 8 L'articolo MIUI 10 con Android 9 Pie e altre novità arrivano sui modelli della serie Xiaomi Mi 8 proviene da TuttoAndroid.

Ecco la data Xiaomi Mi MIX 3 in Italia : quando potremo acquistarlo : Sta per arrivare in Italia lo Xiaomi Mi MIX 3, disponibile nel nostro mercato a partire dal 9 gennaio 2019 presso i punti vendita Mi Store sparsi nel territorio e sul negozio online (vorremmo potervi anche raccontare a proposito del prezzo di vendita, ma purtroppo ancora non abbiamo avuto comunicazioni in merito, ma ben presto sapremo dirvi di più, così che potrete farvi un'idea sulle dimensioni della spesa da affrontare). Un'informazione, ...

Xiaomi Redmi Pro 2 e Redmi Go potrebbero arrivare a breve in fasce diverse : Xiaomi Redmi Pro 2 e Redmi Go potrebbero essere svelati nei prossimi mesi: il primo è oggetto di immagini teaser su Weibo, il secondo si lascia intravedere nella certificazione e potrebbe essere il primo Android Go del produttore cinese. L'articolo Xiaomi Redmi Pro 2 e Redmi Go potrebbero arrivare a breve in fasce diverse proviene da TuttoAndroid.

SM-G977 potrebbe essere Galaxy S10 5G - M1901F7E/T/C Xiaomi Redmi 7 : La versione 5G di Samsung Galaxy S10 potrebbe avere il numero di modello SM-G977, mentre M1901F7E, M1901F7T e M1901F7C potrebbero essere tre varianti di Xiaomi Redmi 7. L'articolo SM-G977 potrebbe essere Galaxy S10 5G, M1901F7E/T/C Xiaomi Redmi 7 proviene da TuttoAndroid.

POCO lancia la Game Development Academy - mentre Xiaomi Redmi 3S e 4 ricevono MIUI 10 stabile : mentre continua il rilascio della versione stabile di MIUI 10 Global, il team POCO lancia la Game Development Academy e cerca nuovi talenti. L'articolo POCO lancia la Game Development Academy, mentre Xiaomi Redmi 3S e 4 ricevono MIUI 10 stabile proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi cerca beta tester per Mi 8 Pro mentre POCOPHONE F1 sta per ricevere Android 9 Pie : Possessori di Mi 8 Pro, sappiate che Xiaomi sta cercando proprio voi. Possessori di POCOPHONE F1, sappiate che riceverete a breve Android 9 Pie L'articolo Xiaomi cerca beta tester per Mi 8 Pro mentre POCOPHONE F1 sta per ricevere Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

Non danno tregua le offerte GearBest per OnePlus 6 - 6T e Xiaomi Mi 8 di fine novembre : Giornata ricca di offerte GearBest interessanti per gli smartphone made in China provenienti dal popolare e-commerce, soprattutto per chi segue con interesse device come OnePlus 6, OnePlus 6T e Xiaomi Mi 8 oggi 30 novembre. In queste settimane GearBest si è dimostrato il sito di e-commerce più conveniente sul quale cercare lo smartphone più adatto alle diverse esigenze dell’utente, con un occhio di riguardo per i dispositivi a marchio cinese. ...

Xiaomi potrebbe aprire sabato un nuovo Mi Store in Piazza Duomo a Milano : Dopo la conferma ufficiale dell'imminente apertura di due nuovi Mi Store, sembra che ne sarà inaugurato un quindi in Piazza Duomo a Milano L'articolo Xiaomi potrebbe aprire sabato un nuovo Mi Store in Piazza Duomo a Milano proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi MIX 3 potrebbe arrivare in Europa già a dicembre : Anche se XiaoMi vende direttamente in alcuni paesi europei, la Germania è ancora scoperta, ma a dicembre le cose potrebbero cambiare, partendo da XiaoMi Mi MIX 3. L'articolo XiaoMi Mi MIX 3 potrebbe arrivare in Europa già a dicembre proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi nel Guinness World Record per l’apertura contemporanea di oltre 500 Mi Store in India : Xiaomi è riuscita ad entrare nel Guinness World Record per l'apertura contemporanea di oltre 500 nuovi Mi Store in India. Ecco tutti i dettagli L'articolo Xiaomi nel Guinness World Record per l’apertura contemporanea di oltre 500 Mi Store in India proviene da TuttoAndroid.

Potrebbe essere Xiaomi Mi 9 a far debuttare Qualcomm Snapdragon 8150 : Iniziamo a scoprire quali Potrebbero essere le caratteristiche tecniche di Xiaomi Mi 9, che Potrebbe essere tra i primi a montare lo Snapdragon 8150. L'articolo Potrebbe essere Xiaomi Mi 9 a far debuttare Qualcomm Snapdragon 8150 proviene da TuttoAndroid.

Abbiamo provato il caricabatterie Quick Charge 3.0 di Xiaomi - ecco le nostre impressioni : Abbiamo testato per un paio di settimane il caricabatterie Quick Charge 3.0 di Xiaomi, con 6 porte e in grado di erogare 60W. L'articolo Abbiamo provato il caricabatterie Quick Charge 3.0 di Xiaomi, ecco le nostre impressioni proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi 8 Lite vicino al debutto in tre paesi europei : base a 279 euro - e chissà che presto non tocchi all’Italia : Xiaomi Mi 8 Lite è stato presentato lo scorso settembre, ma a differenza di Mi 8 "classico" non è mai arrivato sul mercato italiano L'articolo Xiaomi Mi 8 Lite vicino al debutto in tre paesi europei: base a 279 euro, e chissà che presto non tocchi all’Italia proviene da TuttoAndroid.