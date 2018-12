Volkswagen - Le prime immagini della Jetta GLi

quattroruote

(Di lunedì 31 dicembre 2018) Siamo in Germania, ma il prototipo delleè un frutto proibito per i clienti europei: parliamoe più precisamenteversione sportiva GLi, che potrebbe debuttare già nei prossimi mesi negli Stati Uniti.LaGLi per i clienti sportivi. Sulle strade intorno al Nuerburgring è stato sorpreso un mulettovettura, con protezioni applicate al frontale e alla coda per celare i nuovi paraurti e le modifiche pensate per riportare nei listini l'allestimento GLi, da tempo sinonimo di sportività per la berlina tre volumi tanto quanto la sigla GTI delle hatchback tedesche. Laha anticipato alcuni dei contenutivettura presentando prima laBonneville e poi i prototipi dedicati al SEMA.Oltre 200 CV. La Golf GTI servirà probabilmente da ispirazione per laGLi: assetto e impianto frenante, con tanto di pinze freni rosse, ...