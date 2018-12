Vodafone Giga Week offerta ad alcuni già clienti a 3 euro con 50 GB da usare in 7 giorni

Ecco la strana mossa di Vodafone - che tenta i clienti ho. Mobile con 50 Giga e minuti illimitati a 7 - 99 al mese : Avreste mai detto che Vodafone avrebbe cercato di attingere clienti dal bacino di una sua "creatura"? Forse no, eppure Eccoci qui L'articolo Ecco la strana mossa di Vodafone, che tenta i clienti ho. Mobile con 50 Giga e minuti illimitati a 7,99 al mese proviene da TuttoAndroid.

Promozioni Vodafone - Christmas Card : 50 giga per 2 mesi a 4 - 99 euro : Ci avviciniamo a Natale e le aziende di telefonia mobile sono pronte a lanciare le loro Promozioni, con il fine di attirare nuovi clienti, con prezzi vantaggiosi e mettendo in evidenza servizi innovativi. E' il caso di Vodafone che ha promosso di recente due interessanti offerte, una che riguarda alcuni clienti selezionati dal settore commerciale ed attivabile anche tramite applicazione MyVodafone, l'altra invece è dedicata a tutti gli utenti ...

Anche a Messina e Bari con Vodafone si può navigare a 1 Gigabit al secondo : Buone notizie per gli utenti Vodafone che vivono a Messina e Bari: Anche le loro città, infatti, sono state aggiunte all'elenco di quelle supportate dalla rete 4.5G L'articolo Anche a Messina e Bari con Vodafone si può navigare a 1 Gigabit al secondo proviene da TuttoAndroid.

Vodafone propone ad alcuni clienti Giga All Night a prezzi speciali : Se siete clienti Vodafone in questi giorni potreste ricevere dal vostro operatore l'invito ad attivare l'opzione aggiuntiva Giga All Night. Ecco tutti i dettagli L'articolo Vodafone propone ad alcuni clienti Giga All Night a prezzi speciali proviene da TuttoAndroid.

Vodafone regala ad alcuni clienti 30 Giga al mese per sei mesi : Vodafone ha dato il via ad una nuova iniziativa dedicata ad alcuni suoi già clienti, ai quali viene offerta la possibilità di godere di un pacchetto di traffico dati aggiuntivo L'articolo Vodafone regala ad alcuni clienti 30 Giga al mese per sei mesi proviene da TuttoAndroid.

Vodafone lancia C’all Global Christmas Limited Edition con chiamate e 25 Giga a 10 euro al mese : Fino al 3 gennaio i nuovi clienti Vodafone che non sono nati in Italia possono attivare l'offerta C’all Global Plus Christmas Limited Edition L'articolo Vodafone lancia C’all Global Christmas Limited Edition con chiamate e 25 Giga a 10 euro al mese proviene da TuttoAndroid.

Promozioni Vodafone - Total Giga Winter Edition è attivabile fino al 10 dicembre : Dopo Wind, che ha dedicato interessanti tariffe ad alcuni già clienti selezionati dal commerciale, anche Vodafone ha la sua offerta vantaggiosa di dicembre. Arriva Total Giga Winter Edition, direttamente attivabile dal sito ufficiale dell'azienda inglese. La promozione è dedicata in particolar modo a coloro che utilizzano lo smartphone ed in generale i dispositivi mobili solamente per la navigazione internet, in quanto offre tanti Giga ...

Ecco le nuove offerte solo dati di Vodafone con pacchetti a partire da 20 Giga : Da Vodafone arrivano tre nuove offerte solo dati: stiamo parlando di Total Giga Winter Edition e delle versioni Winter Pack di Giga In&Out e Total Giga L'articolo Ecco le nuove offerte solo dati di Vodafone con pacchetti a partire da 20 Giga proviene da TuttoAndroid.

Tim e Vodafone - offerte Natale : Supergiga 20 e RED Days le promozioni natalizie : In ottica feste di Natale, gli operatori di telefonia mobile hanno deciso di proporre alcune iniziative commerciali. Un tempo, tali offerte erano note come Christmas Card, ma oggigiorno molto è cambiato, perché c’è stata anche un’evoluzione nelle tariffe per smartphone. Le aziende puntano molto sul traffico dati, mettendo a disposizione sempre più gigabyte per navigare su internet dal proprio dispositivo. Tim e Vodafone hanno deciso di mettere ...

Vodafone continua a proporre 50 Giga in due mesi a 4 - 99 euro e sconta V-Home di 150 euro : Anche ogg Vodafone consentirà ai già clienti e a quelli nuovi di attivare la promozione +50GB, lanciata ieri per gli utenti iscritti al programma Vodafone Happy L'articolo Vodafone continua a proporre 50 Giga in due mesi a 4,99 euro e sconta V-Home di 150 euro proviene da TuttoAndroid.

Vodafone Total Giga a 13 euro al mese dà 30 GB di giorno e 50 di notte : attivabile entro lunedì : In occasione della Cyber Week, Vodafone offre il pacchetto dati Total Giga a 13 euro al mese a tutti i nuovi clienti L'articolo Vodafone Total Giga a 13 euro al mese dà 30 GB di giorno e 50 di notte: attivabile entro lunedì proviene da TuttoAndroid.

Prosegue l’offerta Vodafone Special Minuti 50 Giga a 6 - 99 euro e diminuisce il costo di attivazione Special Minuti 10 Giga e 20 Giga : Continua ad essere disponibile la conveniente offerta Vodafone Special Minuti 50 Giga a 6,99 euro al mese. Scopriamo insieme chi può attivarla L'articolo Prosegue l’offerta Vodafone Special Minuti 50 Giga a 6,99 euro e diminuisce il costo di attivazione Special Minuti 10 Giga e 20 Giga proviene da TuttoAndroid.

Vodafone regala ad alcuni clienti 1000 minuti - 1000 SMS e 5 Giga per due mesi : Vodafone ha dato il via ad una nuova promo dedicata ad alcuni suoi clienti, a quali viene proposta l'attivazione dell'offerta Vodafone Special Free L'articolo Vodafone regala ad alcuni clienti 1000 minuti, 1000 SMS e 5 Giga per due mesi proviene da TuttoAndroid.

TIM - Vodafone e Wind continuano a offrire ai clienti Iliad minuti illimitati e 50 Giga a 6 - 99 euro : Proseguono le offerte di TIM, Vodafone e Wind Tre con 50 Giga di traffico dati incluso, pensate per contrastare quella di Iliad a 7,99 euro L'articolo TIM, Vodafone e Wind continuano a offrire ai clienti Iliad minuti illimitati e 50 Giga a 6,99 euro proviene da TuttoAndroid.