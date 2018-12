Viabilità Roma Regione Lazio del 31-12-2018 ore 17 | 45

Viabilità Roma Regione Lazio del 31-12-2018 ore 17 : 15 : VIABILITA’ DEL 31 DICEMBRE 2018 ORE 17:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio. NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE ORE, TRAFFICO CHE VIENE INDICATO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. ANCHE QUEST’ANNO, COME DA TRADIZIONE, Roma SI PREPARA A DARE IL SUO ADDIO ALL’ANNO CHE FINISCE E IL BENVENUTO AL NUOVO IN GRANDE STILE. LA CITTÀ ETERNA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 31-12-2018 ore 16 : 30 : VIABILITA’ DEL 31 DICEMBRE 2018 ORE 16.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio. ANCORA PROBLEMI PER COLORO CH SONO IN VIAGGIO SULL’A1 Roma NAPOLI; RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E VALMONTONE VERSO NAPOLI, TUTTAVIA PERMANGONO CODE. PER IL RESTO LA CIRCOLazioNE SI MANTIENE REGOLARE SULLE ALTRE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. A Roma, NELLA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 31-12-2018 ore 15 : 30 : VIABILITA’ DEL 31 DICEMBRE 2018 ORE 15.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio. UN INVITO ALLA PRUDENZA PER COLORO CH SONO IN VIAGGIO SULL’A1 Roma NAPOLI; UN INCDENTE STA INFATTI PROVOCANDO CODE TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E VALMONTONE VERSO NAPOLI. PER IL RESTO LA CIRCOLazioNE SI MANTIENE REGOLARE SULLE ALTRE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. A Roma, NELLA GIORNATA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 31-12-2018 ore 12 : 30 : VIABILITA’ DEL 31 DICEMBRE 2018 ORE 12.20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI all’ascolto CON L’INFOMOBILITA’ della Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, SEGNALIAMO LEGGERI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA L’USCITA PER LA A24 E LA TIBURTINA; SULLA CASSIA SI RALLENTA ANCORA ALL’ALTEZZA DE LA STORTA NEI DUE SENSI DI MARCIA. TRAFFICO RALLENTATO INOLTRE SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NELLE DUE DIREZIONI. PER CHI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 31-12-2018 ore 11 : 30 : VIABILITA’ DEL 31 DICEMBRE 2018 ORE 11.20 ERICA TERENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI all’ascolto CON L’INFOMOBILITA’ della Regione Lazio SULLA CASSIA SI RALLENTA ALTEZZA LA STORTA NEI DUE SENSI DI MARCIA. RALLENTAMENTI SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NELLE DUE DIREZIONI. TRAFFICO RALLENTATO SULLA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI TOR LUPARA NEI DUE SENSI DI MARCIA. E SI RALLENTA ANCHE SULLA CASILINA ALTEZZA FINOCCHIO IN ENTRAMBE LE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 31-12-2018 ore 10 : 30 : VIABILITA’ DEL 31 DICEMBRE 2018 ORE 10.20 ERICA TERENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI all’ascolto CON L’INFOMOBILITA’ della Regione Lazio RALLENTAMENTI SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NELLE DUE DIREZIONI. TRAFFICO RALLENTATO SULLA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI TOR LUPARA NEI DUE SENSI DI MARCIA. E SI RALLENTA ANCHE SULLA CASILINA ALTEZZA FINOCCHIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. RALLENTAMENTI ANCHE SULLA VIA APPIA IN PROSSIMITA’ DEI CENTRI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 31-12-2018 ore 09 : 45 : VIABILITA’ DEL 31 DICEMBRE 2018 ORE 9.35 ERICA TERENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI all’ascolto CON L’INFOMOBILITA’ della Regione Lazio IL TRAFFICO SOSTANZIALMENTE SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DELLA Regione. A VITERBO CONTINUA IL “CAFFEINA VILLAGE” GIUNTO ORMAI ALLA SUA TERZA EDIZIONE. NUMEROSE LE ATTRAZIONI DEL VILLAGGIO E TUTTE AL COPERTO: IL PRESEPE, LA CASA DI BABBO NATALE E TANTE ALTRE. PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 31-12-2018 ore 09 : 15 : VIABILITA’ DEL 31 DICEMBRE 2018 ORE 9.05 ERICA TERENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI all’ascolto CON L’INFOMOBILITA’ della Regione Lazio IL TRAFFICO SI MANTIENE REGOLARE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DELLA Regione. ANCHE QUEST’ANNO, COME DA TRADIZIONE, Roma SI PREPARA A DARE IL SUO ADDIO ALL’ANNO CHE FINISCE E IL BENVENUTO AL NUOVO IN GRANDE STILE. LA CITTÀ ETERNA HA UN PROGRAMMA RICCHISSIMO DI EVENTI. LA FESTA DI Roma DURERÀ IN TOTALE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 31-12-2018 ore 08 : 45 : VIABILITA’ DEL 31 DICEMBRE 2018 ORE 8.35 ERICA TERENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI all’ascolto CON L’INFOMOBILITA’ della Regione Lazio IL TRAFFICO AL MOMENTO E’ REGOLARE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DELLA Regione. A Roma, INIZIA ALLE ORE 14 “WE RUN ROME” LA GARA PODISTICA CON PARTENZA DA VIALE DELLE TERME DI CARACALLA E CHE PERCORRERÀ PIAZZA VENEZIA, VIA DEL CORSO, PIAZZA DI SPAGNA, PIAZZA DEL POPOLO, IL PINCIO, VILLA BORGHESE, ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 31-12-2018 ore 08 : 15 : VIABILITA’ DEL 31 DICEMBRE 2018 ORE 8.05 ERICA TERENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI all’ascolto CON L’INFOMOBILITA’ della Regione Lazio IL TRAFFICO AL MOMENTO E’ REGOLARE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DELLA Regione. RIPRISTINATO IL SERVIZIO DELLE LINEE TRAM 3 E 19 SULL’INTERO PERCORSO. A VITERBO CONTINUA IL “CAFFEINA VILLAGE” GIUNTO ORMAI ALLA SUA TERZA EDIZIONE. NUMEROSE LE ATTRAZIONI DEL VILLAGGIO E TUTTE AL COPERTO: IL PRESEPE, LA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 31-12-2018 ore 07 : 30 : VIABILITA’ DEL 31 DICEMBRE 2018 ORE 7.20 ERICA TERENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI all’ascolto CON L’INFOMOBILITA’ della Regione Lazio IL TRAFFICO AL MOMENTO E’ REGOLARE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DELLA Regione. A Roma E’ LIMITATO IL SERVIZIO DELLE LINEE TRAM 3 E 19 IN DIREZIONE VALLE GIULIA/RISORGIMENTO. I TRAM NON VANNO OLTRE PIAZZA GALENO A CAUSA DI UN INCONVENIENTE TECNICO IN VIALE ROSSINI. ISTITUITO IL SERVIZIO NAVETTA. ANCHE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 30-12-2018 ore 19 : 30 : VIABILITA’ DEL 30 DICEMBRE 2018 ORE 19.20 GIANMARCO TULLI BUONa sera E BEN ritrovati ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO CON INFOMOBILITA’ della Regione Lazio TRAFFICO NELLA NORMA SULLA RETE AUTOSTRADALE DELLA Regione, AD ECCEZIONE DELLA VIA APPIA DOVE SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI GENZANO, ARICCIA ED ALBANO NELLE DUE DIREZIONI PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: A Roma NELLA NOTTE DI CAPODANNO LE METROPOLITANE, RESTANNO APERTE SINO ALLE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 30-12-2018 ore 19 : 00 : VIABILITA’ DEL 30 DICEMBRE 2018 ORE 18.50 GIANMARCO TULLI BUONa sera E BEN ritrovati all’ascolto dell’INFOMOBILITA’ della Regione Lazio SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO CON DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SULLO STESSO. RALLENTAMENTI SULLA CASILINA TRA GRANITI E BORGHESIANA IN ENTRAMBI I SENSI. PERCORRENDO LA VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI GENZANO, ARICCIA ED ALBANO NELLE DUE DIREZIONI infine ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 30-12-2018 ore 18 : 30 : VIABILITA’ DEL 30 DICEMBRE 2018 ORE 18.20 GIANMARCO TULLI BUONa sera E BEN ritrovati all’ascolto dell’INFOMOBILITA’ della Regione Lazio TRAFFICO NELLA NORMA SULLA RETE AUTOSTRADALE DELLA Regione, AD ECCEZIONE DELLA DIRAMAZIONE Roma SUD DOVE CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO CON DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SULLO STESSO. E DELLA VIA APPIA DOVE SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI GENZANO, ARICCIA ED ALBANO NELLE DUE ...