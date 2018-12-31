Viabilità Roma Regione Lazio del 31-12-2018 ore 10 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 31-12-2018 ore 09 : 45 : VIABILITA’ DEL 31 DICEMBRE 2018 ORE 9.35 ERICA TERENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI all’ascolto CON L’INFOMOBILITA’ della Regione Lazio IL TRAFFICO SOSTANZIALMENTE SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DELLA Regione. A VITERBO CONTINUA IL “CAFFEINA VILLAGE” GIUNTO ORMAI ALLA SUA TERZA EDIZIONE. NUMEROSE LE ATTRAZIONI DEL VILLAGGIO E TUTTE AL COPERTO: IL PRESEPE, LA CASA DI BABBO NATALE E TANTE ALTRE. PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 31-12-2018 ore 09 : 15 : VIABILITA’ DEL 31 DICEMBRE 2018 ORE 9.05 ERICA TERENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI all’ascolto CON L’INFOMOBILITA’ della Regione Lazio IL TRAFFICO SI MANTIENE REGOLARE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DELLA Regione. ANCHE QUEST’ANNO, COME DA TRADIZIONE, Roma SI PREPARA A DARE IL SUO ADDIO ALL’ANNO CHE FINISCE E IL BENVENUTO AL NUOVO IN GRANDE STILE. LA CITTÀ ETERNA HA UN PROGRAMMA RICCHISSIMO DI EVENTI. LA FESTA DI Roma DURERÀ IN TOTALE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 31-12-2018 ore 08 : 45 : VIABILITA’ DEL 31 DICEMBRE 2018 ORE 8.35 ERICA TERENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI all’ascolto CON L’INFOMOBILITA’ della Regione Lazio IL TRAFFICO AL MOMENTO E’ REGOLARE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DELLA Regione. A Roma, INIZIA ALLE ORE 14 “WE RUN ROME” LA GARA PODISTICA CON PARTENZA DA VIALE DELLE TERME DI CARACALLA E CHE PERCORRERÀ PIAZZA VENEZIA, VIA DEL CORSO, PIAZZA DI SPAGNA, PIAZZA DEL POPOLO, IL PINCIO, VILLA BORGHESE, ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 31-12-2018 ore 08 : 15 : VIABILITA’ DEL 31 DICEMBRE 2018 ORE 8.05 ERICA TERENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI all’ascolto CON L’INFOMOBILITA’ della Regione Lazio IL TRAFFICO AL MOMENTO E’ REGOLARE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DELLA Regione. RIPRISTINATO IL SERVIZIO DELLE LINEE TRAM 3 E 19 SULL’INTERO PERCORSO. A VITERBO CONTINUA IL “CAFFEINA VILLAGE” GIUNTO ORMAI ALLA SUA TERZA EDIZIONE. NUMEROSE LE ATTRAZIONI DEL VILLAGGIO E TUTTE AL COPERTO: IL PRESEPE, LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 31-12-2018 ore 07 : 30 : VIABILITA’ DEL 31 DICEMBRE 2018 ORE 7.20 ERICA TERENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI all’ascolto CON L’INFOMOBILITA’ della Regione Lazio IL TRAFFICO AL MOMENTO E’ REGOLARE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DELLA Regione. A Roma E’ LIMITATO IL SERVIZIO DELLE LINEE TRAM 3 E 19 IN DIREZIONE VALLE GIULIA/RISORGIMENTO. I TRAM NON VANNO OLTRE PIAZZA GALENO A CAUSA DI UN INCONVENIENTE TECNICO IN VIALE ROSSINI. ISTITUITO IL SERVIZIO NAVETTA. ANCHE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 30-12-2018 ore 19 : 30 : VIABILITA’ DEL 30 DICEMBRE 2018 ORE 19.20 GIANMARCO TULLI BUONa sera E BEN ritrovati ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO CON INFOMOBILITA’ della Regione Lazio TRAFFICO NELLA NORMA SULLA RETE AUTOSTRADALE DELLA Regione, AD ECCEZIONE DELLA VIA APPIA DOVE SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI GENZANO, ARICCIA ED ALBANO NELLE DUE DIREZIONI PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: A Roma NELLA NOTTE DI CAPODANNO LE METROPOLITANE, RESTANNO APERTE SINO ALLE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 30-12-2018 ore 19 : 00 : VIABILITA’ DEL 30 DICEMBRE 2018 ORE 18.50 GIANMARCO TULLI BUONa sera E BEN ritrovati all’ascolto dell’INFOMOBILITA’ della Regione Lazio SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO CON DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SULLO STESSO. RALLENTAMENTI SULLA CASILINA TRA GRANITI E BORGHESIANA IN ENTRAMBI I SENSI. PERCORRENDO LA VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI GENZANO, ARICCIA ED ALBANO NELLE DUE DIREZIONI infine ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 30-12-2018 ore 18 : 30 : VIABILITA’ DEL 30 DICEMBRE 2018 ORE 18.20 GIANMARCO TULLI BUONa sera E BEN ritrovati all’ascolto dell’INFOMOBILITA’ della Regione Lazio TRAFFICO NELLA NORMA SULLA RETE AUTOSTRADALE DELLA Regione, AD ECCEZIONE DELLA DIRAMAZIONE Roma SUD DOVE CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO CON DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SULLO STESSO. E DELLA VIA APPIA DOVE SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI GENZANO, ARICCIA ED ALBANO NELLE DUE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 30-12-2018 ore 17 : 30 : VIABILITA’ DEL 30 DICEMBRE 2018 ORE 17.20 GIANMARCO TULLI BUONa sera E BEN ritrovati all’ascolto dell’INFOMOBILITA’ della Regione Lazio TRAFFICO NELLA NORMA SULLA RETE AUTOSTRADALE DELLA Regione, AD ECCEZIONE DELLA VIA APPIA DOVE SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI GENZANO, ARICCIA ED ALBANO NELLE DUE DIREZIONI PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: A Roma NELLA NOTTE DI CAPODANNO LE METROPOLITANE, RESTANNO APERTE SINO ALLE 3,30 DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 30-12-2018 ore 16 : 30 : VIABILITA’ DEL 30 DICEMBRE 2018 ORE 16.20 GIANMARCO TULLI BUON pomeriggio E BEN ritrovati all’ascolto dell’INFOMOBILITA’ della Regione Lazio TRAFFICO NELLA NORMA SULLA RETE AUTOSTRADALE DELLA Regione. NON CI SONO AL MOMENTO DISAGI ANCHE ALL’INTERNO DEI GRANDI CENTRI URBANI AD ECCEZIONE DEL RACCORDO, DOVE UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA L’A24 Roma-TERAMO E CENTRALE DEL LATTE IN CARREGGIATA ESTERNA PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: A Roma NELLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 30-12-2018 ore 15 : 30 : VIABILITA’ DEL 30 DICEMBRE 2018 ORE 15.20 GIANMARCO TULLI BUON pomeriggio E BEN ritrovati all’ascolto dell’INFOMOBILITA’ della Regione Lazio TRAFFICO NELLA NORMA SULLA RETE AUTOSTRADALE DELLA Regione. NON CI SONO AL MOMENTO DISAGI ANCHE ALL’INTERNO DEI GRANDI CENTRI URBANI AD ECCEZIONE DELL’A1 FIRENZE Roma DOVE CI SONO CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA FIANO RomaNO E ORTE SCALO IN DIREZIONE FIRENZE PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: A Roma ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 30-12-2018 ore 13 : 30 : VIABILITA’ DEL 30 DICEMBRE 2018 ORE 13.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN ritrovati all’ascolto dell’INFOMOBILITA’ della Regione Lazio SULLA A1 FIRENZE Roma CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA FIANO RomaNO E ORTE SCALO IN DIREZIONE FIRENZE IN VIA NOMENTANA SI RALLENTA TRA TOR LUPARA EFONTE NUOVA NELLE DUE DIREZIONI IN VIA CASILINA TRAFFICO RALLENTATO TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA A CERVETERI ATTIVI DIVIETODI TRANSITO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 30-12-2018 ore 12 : 30 : VIABILITA’ DEL 30 DICEMBRE 2018 ORE 12.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN ritrovati all’ascolto dell’INFOMOBILITA’ della Regione Lazio SULLA A1 FIRENZE Roma UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E PONZANO RomaNO IN DIREZIONE FIRENZE IN VIA NOMENTANA SI RALLENTA TRA TOR LUPARA EFONTE NUOVA NELLE DUE DIREZIONI IN VIA CASILINA TRAFFICO RALLENTATO TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA A CERVETERI ATTIVI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 30-12-2018 ore 11 : 30 : VIABILITA’ DEL 30 DICEMBRE 2018 ORE 11.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN ritrovati all’ascolto dell’INFOMOBILITA’ della Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO TRA CASSIA BIS E SALARIA IN CARREGGIATA INTERNA IN VIA CASSIA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA TRIONFALE NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA NOMENTANA SI RALLENTA TRA TOR LUPARA EFONTE NUOVA NELLE DUE DIREZIONI A CERVETERI ATTIVI DIVIETODI TRANSITO E SOSTA IN VIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 30-12-2018 ore 10 : 30 : VIABILITA’ DEL 30 DICEMBRE 2018 ORE 10.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN ritrovati all’ascolto dell’INFOMOBILITA’ della Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO A CERVETERI ATTIVI DIVIETODI TRANSITO E SOSTA IN VIA RICCI E VIA GRANARONE IN FASCIA ORARIA 14 – 21.00 PER LO SVOGLIMENTO DELLA MANIFNESTAZIONE “PRESEPE VIVENTE” A SAN FELICE CIRCEO AL VIA LA MANIFESTAZIONE NATALZIA BABBO RUN, ATTIVO IL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 31-12-2018 ore 10 | 30
VIABILITA’ DEL 31 DICEMBRE 2018 ORE 10.20 ERICA TERENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI all’ascolto CON ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 31-12-2018 ore 10:30 (Di lunedì 31 dicembre 2018) VIABILITA’ DEL 31 DICEMBRE 2018 ORE 10.20 ERICA TERENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI all’ascolto CON L’INFOMOBILITA’ della Regione Lazio RALLENTAMENTI SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NELLE DUE DIREZIONI. TRAFFICO RALLENTATO SULLA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI TOR LUPARA NEI DUE SENSI DI MARCIA. E SI RALLENTA ANCHE SULLA CASILINA ALTEZZA FINOCCHIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. RALLENTAMENTI ANCHE SULLA VIA APPIA IN PROSSIMITA’ DEI CENTRI ABITATI DI ALBANO E GENZANO E SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DI PAVONA E CECCHINA. A Roma, INIZIA ALLE ORE 14 “WE RUN ROME” LA GARA PODISTICA CON PARTENZA DA VIALE DELLE TERME DI CARACALLA E CHE PERCORRERÀ PIAZZA VENEZIA, VIA DEL CORSO, PIAZZA DI SPAGNA, PIAZZA DEL POPOLO, IL PINCIO, VILLA BORGHESE, VIA VENETO, VIA DEI FORI IMPERIALI, IL COLOSSEO PER TERMINARE ANCORA UNA VOLTA ALLE TERME DI CARACALLA. PER CONSENTIRE L’OTTIMALE SVOLGIMENTO ...
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romadailynews : Traffico Roma del 31-12-2018 ore 10:30: VIABILITÀ ROMA DI LUNEDÌ 31 DICEMBRE 2018 ORE 9:20… - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Viabilità Roma Regione Lazio del 31-12-2018 ore 10:30', su #spreaker… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 31-12-2018 ore 09:45 - #Viabilità #Regione #Lazio #31-12-2018 -
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