Viabilità Roma Regione Lazio del 31-12-2018 ore 08 | 15

Viabilità Roma Regione Lazio del 31-12-2018 ore 07 : 30 : VIABILITA’ DEL 31 DICEMBRE 2018 ORE 7.20 ERICA TERENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI all’ascolto CON L’INFOMOBILITA’ della Regione Lazio IL TRAFFICO AL MOMENTO E’ REGOLARE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DELLA Regione. A Roma E’ LIMITATO IL SERVIZIO DELLE LINEE TRAM 3 E 19 IN DIREZIONE VALLE GIULIA/RISORGIMENTO. I TRAM NON VANNO OLTRE PIAZZA GALENO A CAUSA DI UN INCONVENIENTE TECNICO IN VIALE ROSSINI. ISTITUITO IL SERVIZIO NAVETTA. ANCHE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 30-12-2018 ore 19 : 30 : VIABILITA’ DEL 30 DICEMBRE 2018 ORE 19.20 GIANMARCO TULLI BUONa sera E BEN ritrovati ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO CON INFOMOBILITA’ della Regione Lazio TRAFFICO NELLA NORMA SULLA RETE AUTOSTRADALE DELLA Regione, AD ECCEZIONE DELLA VIA APPIA DOVE SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI GENZANO, ARICCIA ED ALBANO NELLE DUE DIREZIONI PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: A Roma NELLA NOTTE DI CAPODANNO LE METROPOLITANE, RESTANNO APERTE SINO ALLE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 30-12-2018 ore 19 : 00 : VIABILITA’ DEL 30 DICEMBRE 2018 ORE 18.50 GIANMARCO TULLI BUONa sera E BEN ritrovati all’ascolto dell’INFOMOBILITA’ della Regione Lazio SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO CON DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SULLO STESSO. RALLENTAMENTI SULLA CASILINA TRA GRANITI E BORGHESIANA IN ENTRAMBI I SENSI. PERCORRENDO LA VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI GENZANO, ARICCIA ED ALBANO NELLE DUE DIREZIONI infine ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 30-12-2018 ore 18 : 30 : VIABILITA’ DEL 30 DICEMBRE 2018 ORE 18.20 GIANMARCO TULLI BUONa sera E BEN ritrovati all’ascolto dell’INFOMOBILITA’ della Regione Lazio TRAFFICO NELLA NORMA SULLA RETE AUTOSTRADALE DELLA Regione, AD ECCEZIONE DELLA DIRAMAZIONE Roma SUD DOVE CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO CON DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SULLO STESSO. E DELLA VIA APPIA DOVE SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI GENZANO, ARICCIA ED ALBANO NELLE DUE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 30-12-2018 ore 17 : 30 : VIABILITA’ DEL 30 DICEMBRE 2018 ORE 17.20 GIANMARCO TULLI BUONa sera E BEN ritrovati all’ascolto dell’INFOMOBILITA’ della Regione Lazio TRAFFICO NELLA NORMA SULLA RETE AUTOSTRADALE DELLA Regione, AD ECCEZIONE DELLA VIA APPIA DOVE SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI GENZANO, ARICCIA ED ALBANO NELLE DUE DIREZIONI PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: A Roma NELLA NOTTE DI CAPODANNO LE METROPOLITANE, RESTANNO APERTE SINO ALLE 3,30 DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 30-12-2018 ore 16 : 30 : VIABILITA’ DEL 30 DICEMBRE 2018 ORE 16.20 GIANMARCO TULLI BUON pomeriggio E BEN ritrovati all’ascolto dell’INFOMOBILITA’ della Regione Lazio TRAFFICO NELLA NORMA SULLA RETE AUTOSTRADALE DELLA Regione. NON CI SONO AL MOMENTO DISAGI ANCHE ALL’INTERNO DEI GRANDI CENTRI URBANI AD ECCEZIONE DEL RACCORDO, DOVE UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA L’A24 Roma-TERAMO E CENTRALE DEL LATTE IN CARREGGIATA ESTERNA PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: A Roma NELLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 30-12-2018 ore 15 : 30 : VIABILITA’ DEL 30 DICEMBRE 2018 ORE 15.20 GIANMARCO TULLI BUON pomeriggio E BEN ritrovati all’ascolto dell’INFOMOBILITA’ della Regione Lazio TRAFFICO NELLA NORMA SULLA RETE AUTOSTRADALE DELLA Regione. NON CI SONO AL MOMENTO DISAGI ANCHE ALL’INTERNO DEI GRANDI CENTRI URBANI AD ECCEZIONE DELL’A1 FIRENZE Roma DOVE CI SONO CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA FIANO RomaNO E ORTE SCALO IN DIREZIONE FIRENZE PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: A Roma ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 30-12-2018 ore 13 : 30 : VIABILITA’ DEL 30 DICEMBRE 2018 ORE 13.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN ritrovati all’ascolto dell’INFOMOBILITA’ della Regione Lazio SULLA A1 FIRENZE Roma CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA FIANO RomaNO E ORTE SCALO IN DIREZIONE FIRENZE IN VIA NOMENTANA SI RALLENTA TRA TOR LUPARA EFONTE NUOVA NELLE DUE DIREZIONI IN VIA CASILINA TRAFFICO RALLENTATO TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA A CERVETERI ATTIVI DIVIETODI TRANSITO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 30-12-2018 ore 12 : 30 : VIABILITA’ DEL 30 DICEMBRE 2018 ORE 12.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN ritrovati all’ascolto dell’INFOMOBILITA’ della Regione Lazio SULLA A1 FIRENZE Roma UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E PONZANO RomaNO IN DIREZIONE FIRENZE IN VIA NOMENTANA SI RALLENTA TRA TOR LUPARA EFONTE NUOVA NELLE DUE DIREZIONI IN VIA CASILINA TRAFFICO RALLENTATO TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA A CERVETERI ATTIVI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 30-12-2018 ore 11 : 30 : VIABILITA’ DEL 30 DICEMBRE 2018 ORE 11.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN ritrovati all’ascolto dell’INFOMOBILITA’ della Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO TRA CASSIA BIS E SALARIA IN CARREGGIATA INTERNA IN VIA CASSIA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA TRIONFALE NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA NOMENTANA SI RALLENTA TRA TOR LUPARA EFONTE NUOVA NELLE DUE DIREZIONI A CERVETERI ATTIVI DIVIETODI TRANSITO E SOSTA IN VIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 30-12-2018 ore 10 : 30 : VIABILITA’ DEL 30 DICEMBRE 2018 ORE 10.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN ritrovati all’ascolto dell’INFOMOBILITA’ della Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO A CERVETERI ATTIVI DIVIETODI TRANSITO E SOSTA IN VIA RICCI E VIA GRANARONE IN FASCIA ORARIA 14 – 21.00 PER LO SVOGLIMENTO DELLA MANIFNESTAZIONE “PRESEPE VIVENTE” A SAN FELICE CIRCEO AL VIA LA MANIFESTAZIONE NATALZIA BABBO RUN, ATTIVO IL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 30-12-2018 ore 09 : 30 : VIABILITA’ DEL 30 DICEMBRE 2018 ORE 9.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN ritrovati all’ascolto dell’INFOMOBILITA’ della Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO RACCOMANDIAMO MASSIMA PRUDENZA PER BANCHI DI NEBBIA SU ALCUNI TRATTI AUTOSTRADALI; IN PARTICOLARE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD TRA TORRENOVA E MONTEPORZIO CATONE, SULLA A1 FIRENZE Roma TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E LA A24 Roma TERAMO E SUL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 30-12-2018 ore 08 : 30 : VIABILITA’ DEL 30 DICEMBRE 2018 ORE 8.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN ritrovati all’ascolto dell’INFOMOBILITA’ della Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO RACCOMANDIAMO MASSIMA PRUDENZA PER BANCHI DI NEBBIA SU ALCUNI TRATTI AUTOSTRADALI; IN PARTICOLARE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD TRA TORRENOVA E MONTEPORZIO CATONE, SULLA A1 FIRENZE Roma TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E LA A24 Roma TERAMO E SUL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 30-12-2018 ore 07 : 30 : VIABILITA’ DEL 30 DICEMBRE 2018 ORE 7.20 LUCA CASALE BUONGIORNO E BEN ritrovati all’ascolto dell’INFOMOBILITA’ della Regione Lazio TRAFFICO NELLA NORMA SULLA RETE AUTOSTRADALE DELLA Regione. NON CI SONO AL MOMENTO DISAGI ANCHE ALL’INTERNO DEI GRANDI CENTRI URBANI. RACCOMANDIAMO MASSIMA PRUDENZA PER BANCHI DI NEBBIA SU ALCUNI TRATTI AUTOSTRADALI; IN PARTICOLARE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD TRA TORRENOVA E MONTEPORZIO CATONE, SULLA A1 FIRENZE Roma ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 29-12-2018 ore 19 : 30 : VIABILITA’ DEL 29 DICEMBRE 2018 ORE 19.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONASERA E BEN trovati ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON INFOMOBILITA’ della Regione Lazio iniziamo dal RACCORDO DOVE LA CIRCOLazioNE E’ REGOLARE SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA RALLENTAMENTI SULLA CASSIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRA LA STORTA E ISOLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 31-12-2018 ore 08 | 15
VIABILITA’ DEL 31 DICEMBRE 2018 ORE 8.05 ERICA TERENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI all’ascolto CON ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 31-12-2018 ore 08:15 (Di lunedì 31 dicembre 2018) VIABILITA’ DEL 31 DICEMBRE 2018 ORE 8.05 ERICA TERENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI all’ascolto CON L’INFOMOBILITA’ della Regione Lazio IL TRAFFICO AL MOMENTO E’ REGOLARE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DELLA Regione. RIPRISTINATO IL SERVIZIO DELLE LINEE TRAM 3 E 19 SULL’INTERO PERCORSO. A VITERBO CONTINUA IL “CAFFEINA VILLAGE” GIUNTO ORMAI ALLA SUA TERZA EDIZIONE. NUMEROSE LE ATTRAZIONI DEL VILLAGGIO E TUTTE AL COPERTO: IL PRESEPE, LA CASA DI BABBO NATALE E TANTE ALTRE. PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE, E’ MODIFICATA LA VIABILITA’ DELLA ZONA FINO AL 6 GENNAIO. A CERVETERI. PER LA MANIFESTAZIONE LUCI, PROFUMI E COLORI DEL NATALE FINO AL 6 GENNAIO DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA IN PIAZZA GRAMSCI, VIALE MATTEOTTI E VIA MARCHE DALLE 18 ALLE 24. INTERDETTA AL TRAFFICO VEICOLARE ANCHE VIA PAGLIUCA PER L’ESPOSIZIONE DEL PRESEPE TRADIZIONALE. DA ERICA TERENZI E’ TUTTO, ...
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babbuinof : RT @GPManzella: La @RegioneLazio per Roma: ecco le strade finanziate. Migliorare la viabilità e riparare le buche per la sicurezza dei citt… - SartoreregLazio : RT @GPManzella: La @RegioneLazio per Roma: ecco le strade finanziate. Migliorare la viabilità e riparare le buche per la sicurezza dei citt… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 31-12-2018 ore 07:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #31-12-2018 -
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