Venezia | sottraeva le mance nascondendole nel reggiseno | licenziata dipendente del Casinò

(Di lunedì 31 dicembre 2018) Un metodo infallibile per sottrarre parte del denaro che i giocatori deldilasciavano come mancia. Ad escogitarlo sarebbe stata Rosanna Zanon, rappresentante sindacale del personale della casa da gioco. Tutto sarebbe cominciato in autunno quando la donna è stata trasferita, per un certo periodo, alla cassa delle slot machine. Proprio mentre era impegnata in questa mansione avrebbe ideato il modo più semplice per appropriarsi di un bel po’ di soldi senza farsi notare: bastava nascondere quanto ricevuto dai giocatori nella biancheria intima, ed in particolare nel. A denunciare alla direzione questo comportamento scorretto sarebbero stati gli stessi colleghi della, che è statain tronco dopo che sono raccolte diverse prove contro di lei.I filmati che hanno incastrato ladeldiIn particolare sarebbero stati i ...