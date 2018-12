Venezia | ora per raggiungere la città lagunare si pagherà fino a 10 euro a persona

Basket - 13a giornata Serie A 2019 : Avellino ferma Milano - perde anche Venezia. Bene Cremona - ora seconda : PLa caduta delle big nella tredicesima giornata della Serie A di Basket. Finisce l’imbattibilitá dell’Olimpia Milano, che cade sul campo di una straordinaria Sidigas Avellino. I campani si impongono 85-81 al termine di una partita combattutissima e che si è decisa solo nel finale. Avellino ha un grande Keifer Sykes da 31 punti, mentre Milano ha pagato probabimente le fatiche delle tante partite nell’ultimo periodo e non le è bastato un Arturas ...

Serie B Venezia - Zenga : «Abbiamo lavorato sui nostri errori» : Venezia - Walter Zenga , tecnico del Venezia , ha parlato nella conferenza stampa di presentazione della partita con il Carpi . " Momento? Nelle ultime due uscite non abbiamo segnato e questo ha fatto ...

Cadavere affiora in canale nel Veneziano : ANSA, - VENEZIA, 26 DIC - Il corpo di una persona di colore, in avanzato stato di decomposizione, è stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco lungo un canale a Mira , Venezia, . L'allarme ...

Basket femminile - Serie A1 2018-2019 : Venezia ancora imbattuta - Schio batte Broni e rimane seconda da sola : La decima giornata della Serie A1 2018-2019 di Basket femminile va in archivio con il mantenimento dello status di imbattuta dell’Umana Reyer Venezia, che si avvicina al giro di boa da leader finora incontrastata di questo campionato. Il match più atteso del giorno, tra Broni e Schio, ha visto prevalere le ospiti, mentre è grande la lotta nelle posizioni di coda. Andiamo a vedere tutto nel dettaglio. GESAM GAS&LUCE LUCCA-TREOFAN ...

Serie B - Salernitana ancora ko - Colantuono rischia. Il Crotone ancora senza vittoria : 1-1 con il Venezia : Crotone-Venezia 1-1: NUMERI E STATISTICHE CLASSIFICA Serie B Numeri e statistiche Classifica Serie B Serie B Carpi Salernitana Crotone Venezia Cronaca Tutte le notizie di Serie B Per approfondire

Serie B - Carpi-Salernitana 3-2 : Colantuono ora rischia. Il Crotone non sa più vincere : 1-1 con il Venezia : CARPI - Terza sconfitta consecutiva per la Salernitana che, nonostante la reazione finale, soccombe 3-2 a Carpi . Ora Stefano Colantuono è sulla graticola. I padroni di casa si portano sul 3-0 con ...

PAOK-Umana Reyer Venezia - Champions League basket 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : Dopo due settimana di pausa, mercoledì 12 dicembre riprenderà il cammino della Umana Reyer Venezia nella basketball Champions League 2018-2019. La formazione allenata da Walter De Raffaele sarà impegnata in Grecia sul campo del PAOK per la prima giornata del girone di ritorno, ottava complessiva della prima fase. La squadra italiana occupa la seconda posizione nella classifica del gruppo B e ha raccolto cinque successi e due sconfitte (entrambe ...

Nuovo orario Fs : puntuale il primo Frecciarossa Venezia-Fiumicino - scesi 31 passeggeri : L'INTERVISTA: Il ministro Toninelli: «Non voglio azzerare tutto, le infrastrutture sono un volàno per l'economia» Servizi per i pendolari Ma per i pendolari la novità più promettente è un'altra. All'...

Venezia - a 96 anni lavora ancora in fabbrica : “A casa mi annoio - non so stare ferma” : A 96 anni “nonna” Walchiria Boldrin ogni mattina va a confezionare tacchi in una azienda nel comune di Stra, in provincia di Venezia. L’anziana signora continua a lavorare impacchettando giorno dopo giorno e sembra non avere alcuna intenzione di andare in pensione: “Poi cosa farei tutto il giorno? Io mi annoio se non ho nulla da fare”.Continua a leggere

Basket femminile - 7a giornata Serie A1 2018-2019 : Venezia ancora imbattuta - Broni supera San Martino di Lupari e raggiunge Napoli al terzo posto : Poche sorprese nella settima giornata del campionato italiano di Serie A1 2018-2019 di Basket femminile. Venezia ha superato agevolmente Battipaglia continuando il proprio inizio di stagione impeccabile e mantenendo la testa della classifica. Schio si è liberata di Lucca conservando la seconda posizione, così come Napoli non ha deluso a Vigarano confermandosi al terzo posto. Bella vittoria per Broni che ha superato e staccato San Martino di ...

Basket - Serie A : Milano vince ancora - otto su otto. Venezia sbanca Avellino : Ottava giornata caratterizzata da una Serie di scontri diretti d'alta classifica e, alla resa dei conti, ad avvantaggiarsene sono state le prime della classe che scappano via sulle inseguitrici. ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : “Danni ingenti - ma ora subito al lavoro” : Ammonta a 614 milioni e 760mila 257 euro la stima complessiva dei danni provocati in Friuli Venezia Giulia dalla recente ondata di Maltempo che, come certificato dai primi anticipi di risorse assegnati dal Governo 6,5 milioni per la Regione), pone l’estremo Nordest come seconda regione più colpita dopo il Veneto. “È una valutazione puntuale – commenta il vicegovernatore regionale con delega alla Protezione civile, Riccardo ...

Corso osservatori in collaborazione con il Venezia! Ecco come iscriversi : Per RAFFORZAMENTO dell' AREA SCOUTING della CATALIOTTI SPORT PRODUCTION SRL , a tutti i partecipanti sarà in ogni caso offerto uno stage formativo della durata di 6 mesi con il nostro gruppo di ...

Friburgo-Venezia - Champions League basket 2019 oggi : orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : Trasferta svizzera per la Reyer Venezia, reduce da una settimana difficile con le due sconfitte casalinghe contro Nanterre in Europa e contro Milano in campionato. La formazione di coach Walter De Raffaele, seconda nel gruppo B con 10 punti (4-2), vuole approfittare della sfida con Friburgo per rilanciarsi e ritrovare fiducia. I campioni nazionali elvetici hanno 7 punti in classifica, frutto di cinque sconfitte e di una sola vittoria sino ad ora ...