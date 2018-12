Venezia | il ticket d' ingresso è legge | ai turisti costerà tra i 2 | 5 e i 5 euro

Siamo cittadini - non clienti : perché il ticket di sbarco a Venezia è un errore : Dalla manovra economica una tassa per chiunque visiti Venezia senza alloggiarvi almeno una notte. Teoricamente il "ticket di sbarco" dovrebbe servire a migliorare la vivibilità e i servizi, ma le città sono luoghi liberi, non musei con un biglietto d'ingresso a pagamento: perché Siamo cittadini e non clienti.Continua a leggere

Venezia - arriva il ticket per turisti 'mordi e fuggi' : l'ingresso avrà un costo : La Camera ha approvato la Manovra economica, che fra le altre cose introduce il ticket di ingresso per i turisti nella città di Venezia. Il costo che i visitatori dovranno pagare andrà dai 2,5 euro ai 5 euro (a seconda della stagione). L'imposta però, potrebbe addirittura arrivare fino a 10 euro in periodi di altissima stagione. Questo tipo di contributo sarà richiesto a chi arriva in città attraverso navi o treni. Non dovranno pagare la tassa ...

