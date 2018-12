Veneto | la Regione dichiara lo stato di pericolo per incendi boschivi

Maltempo Veneto - Regione : chiarimenti tecnici su detraibilità : “In relazione alle numerose richieste di chiarimento pervenute sulle erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche tramite il versamento sul conto corrente denominato ‘Regione Veneto – Veneto IN GINOCCHIO PER Maltempo OTT. – NOV. 2018’. – Codice IBAN IT 75 C 02008 02017 000105442360 – causale ‘Veneto IN GINOCCHIO PER Maltempo OTTOBRE-NOVEMBRE 2018’, sentita ...

Personale Ata - bufera dei falsi diploma : controlli a tappetto nella regione Veneto : La bufera dei giorni scorsi dei falsi titoli del Personale Ata nella regione Veneto ha indignato troppe persone. Profondamente indignata è l'assessore all'istruzione della regione Veneto Elena Donozzan, che ha dichiarato che il grave fatto non accadrebbe se ci fosse l'autonomia, visto che i concorsi sarebbero stati verificati dalla regione, con titolo alla mano, e non certo con semplici autocertificazioni“. Al momento si stanno effettuando ...

Maltempo : Regione Veneto proroga stop alla caccia fino al 10 febbraio : Venezia, 14 dic. (AdnKronos) - Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, con proprio decreto, ha vietato la caccia sino al 10 febbraio, termine della stagione venatoria, nelle aree del Bellunese, del Vicentino e del Trevigiano ancora interessate da rimozione di schianti boschivi, frane o cantier

Veneto prima regione per valore Dop e Igp : Roma, 13 dic., AdnKronos, - Le analisi territoriali sugli impatti economici per provincia italiana dei prodotti DOP IGP mostrano un comparto che coinvolge capillarmente tutto il Paese anche se è forte ...

Povertà : Regione Veneto presenta a Padova il piano di contrasto (3) : (AdnKronos) - “Con il protocollo di intesa e la costituzione del Nucleo operativo d’ambito – spiega l’assessore - enti pubblici e privati, operatori e volontari hanno concordato regole, metodo, strumenti e linea politica di azione. Ora spetta ai singoli territori organizzare la propria mappa di inte

Povertà : Regione Veneto presenta a Padova il piano di contrasto (2) : (AdnKronos) - "Grazie alla sinergia tra politiche per la casa, interventi per l’infanzia, fondi per l’occupazione e iniziative per il recupero degli sprechi alimentari, il piano reginale potrà arrivare a mettere in movimento risorse complessive per quasi 100 milioni di euro”, ha sottolineato. La ‘ch

Povertà : Regione Veneto presenta a Padova il piano di contrasto : Padova, 13 dic. (AdnKronos) - E’ partito da Padova il percorso di attuazione del piano regionale di contrasto alla Povertà e all’esclusione sociale del Veneto: nel centro culturale San Gaetano, l’assessore regionale Manuela Lanzarin ha presentato presenterà stamane il piano e dato il via alla costit

Veneto : Zaia - per ottavo anno ci confermiamo unica Regione tax free : Venezia, 12 dic. (AdnKronos) - “Un risultato strepitoso, accompagnato da un grande segnale di efficienza con l’approvazione della manovra finanziaria veneta per il 2019 in anticipo di venti giorni rispetto a fine anno, e la conferma del Veneto come l’unica Regione d’Italia tax free, capace per l’ott

Miteni : Donazzan - Regione Veneto in aiuto dipendenti in vista Cig (3) : (AdnKronos) - “La Regione farà la propria parte su tutti i fronti – ha garantito l’assessore – e, per quanto mi riguarda, assicuro la piena disponibilità a valutare percorsi di politica attiva, in modo da garantire ai lavoratori una misura di sostegno al reddito e la possibile fruizione di percorsi

Miteni : Donazzan - Regione Veneto in aiuto dipendenti in vista Cig (2) : (AdnKronos) - “Come referente delle politiche regionali per il lavoro – ha assicurato Donazzan - continuerò a seguire con la Direzione Lavoro la vicenda e attiverò un tavolo specifico che si occupi delle politiche del lavoro e, in particolare, dell’inquadramento dei singoli lavoratori rispetto ad ip

Miteni : Donazzan - Regione Veneto in aiuto dipendenti in vista Cig : Venezia, 11 dic. (AdnKronos) - Ai dipendenti della Miteni, l’azienda di Trissino dichiarata fallita l’8 novembre scorso, la Regione Veneto assicura la massima disponibilità a valutare percorsi di riqualificazione e aggiornamento per poter così accedere anche agli strumenti di sostegno al reddito. L’

La Regione Veneto avvia verifiche sui diplomi dei bidelli delle scuole. Ma solo su quelli campani : Le autorità scolastiche regionali venete hanno avviato controlli a tappeto su bidelli e personale amministrativo di tutti gli istituti di ogni ordine e grado, con un dettaglio non irrilevante: i controlli vengono effettuati solo sui campani.Continua a leggere

Veneto : accordo in Regione tra Kelemata e sindacati per rilancio sito Martellago : Venezia, 10 dic. (AdnKronos) - Il tavolo regionale sulla vertenza Kelemata, convocato il 4 dicembre scorso dall’unità di crisi della Regione Veneto, oggi ha trovato positiva conclusione con l’accordo tra azienda e sindacati. L’intesa raggiunta si sostanzia nella condivisione periodica tra le parti d