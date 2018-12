Vaticano | il direttore della Sala Stampa ha rinunciato

ilgiornale

: Sala Stampa Santa Sede: Alessandro Gisotti direttore ad interim @AGisotti #Vaticano #vaticannews - vaticannews_it : Sala Stampa Santa Sede: Alessandro Gisotti direttore ad interim @AGisotti #Vaticano #vaticannews - MediasetTgcom24 : Vaticano, si dimettono direttore e vice della Sala Stampa - SkyTG24 : Vaticano, Alessandro Gisotti nuovo direttore Sala Stampa Santa Sede -

(Di lunedì 31 dicembre 2018) Aria di cambiamento in. Dopo la nomina di Andrea Tornielli aeditoriale del Dicastero per la comunicazione e dopo quella relativa ad Andrea Monda, che è diventato ildell'Osservatore Romano, arriva una "sostituzione" pure in.Greg Burke e il suo vice, infatti, hannoall'incarico: "Il Santo Padre Francesco - si legge nella nota diffusa al riguardo - ha accettato la rinuncia dele del ViceSanta Sede, Dott. Greg Burke e Dott.ssa Paloma García Ovejero, e ha nominatoad interimSanta Sede il Dott. Alessandro Gisotti, finora Coordinatore dei Social Media del Dicastero per la Comunicazione". Burke aveva preso il posto di padre Lombardi nell'estate del 2016. Dovrebbe trattarsi di un normale avvicendamento, ma non è escludibile che la scelta operata da Bergoglio debba ...