Usa | “shutdown” da nove giorni per lo scontro sul muro col Messico Trump | “Non so quando

(Di lunedì 31 dicembre 2018) È arrivato alo stallo dei negoziati per uscire dallo “shutdown” scattato il 22 dicembre dopo il fallimento dell’ultimo tentativo di negoziato tra il Congresso e l’amministrazione di Donaldsulla richiesta di fondi per la costruzione delal confine con il. Richiesta a cui i democratici hanno fatto ferma opposizione. E il blocco parziale delle attività amministrative – il terzo durante il mandato del tycoon – potrebbe andare avanti ancora per molto, come riferisce la Cnn, riportando una dichiarazione del presidente nel giorno di Natale: “Non soil governo riaprirà. Ma posso dirvi che non riaprirà fino anon avremo un”. Un punto questo su cuinon intende mollare, sostenendo come ilsia indispensabile per “fermare i trafficanti di droga e di esseri umani e i criminali delle ...