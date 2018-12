Uomini e Donne oggi | Antonio si sbilancia a Capodanno | post a sorpresa per Teresa

Uomini e Donne anticipazioni : Federica Lepanto lancia un appello alla De Filippi : Uomini e Donne anticipazioni: Federica Lepanto lancia un appello a Maria De Filippi Nelle ultime settimane si è tanto parlato di Federica Lepanto e della fine della sua storia d’amore. L’ex vincitrice del Grande Fratello ha avuto, infatti, una lunga e tormentata relazione con Gianfilippo. Belli e felici anche se spesso si notavano delle lunghe […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni: Federica Lepanto lancia un appello alla De ...

Atletica - BOclassic 2018 : dominio etiope a Bolzano - vincono Tamirat Tola tra gli Uomini e Netsanet Gudeta tra le donne : L’Etiopia conquista Bolzano: sia la corsa maschile che quella femminile della BOclassic sono state vinte da atleti del Paese africano. In particolare, tra gli uomini ha trionfato un Tamirat Tola in grande forma ed in grado di sfiorare il record della corsa. Il bronzo di Rio 2016 sui 10.000 metri (stessa distanza odierna) ha concluso la propria prova in 28’12”, a dieci secondi dal primato. Tra le donne, invece, il successo è ...

Uomini e Donne : Giulia e Andrea - Tina e Chicco tra le coppie che si sono lasciate nel 2018 : Il 2018 non è stato un anno fortunato per le coppie che si sono formate a Uomini e Donne: molti amori sbocciati grazie a Maria De Filippi, infatti, sono finiti proprio nel corso degli ultimi 12 mesi. sono ben dieci le unioni nate nel programma di Canale 5 ad essere naufragate: dal matrimonio di Tina Cipollari e Chicco Nalli alle separazioni tra Mattia e Vittoria, Mariano e ValenTina, Alex e Alessandro. La rottura che ha fatto più rumore tra ...

Uomini e Donne trono over : Ida ripensa a Riccardo - Sossio e Ursula di nuovo insieme : In attesa del ritorno in televisione del trono over di Uomini e Donne il 7 gennaio dopo la pausa natalizia, dal mondo dei social stanno giungendo delle novità su alcuni dei protagonisti (o ex) della trasmissione di Maria De Filippi. Ad esempio Ida Platano, su Instagram, in occasione della fine dell'anno ha pubblicato una "Stories" nella quale ha tracciato una sorta di bilancio del 2018, includendovi anche Riccardo Guarnieri, con il quale la ...

Uomini e Donne gossip - Mario Serpa : frecciatina a Claudio? La reazione dei fan : Mario Serpa, il bilancio di fine anno dell’opinionista di Uomini e Donne frecciatina di fine anno da Mario Serpa a Claudio Sona? Il gossip di Uomini e Donne non si ferma nell’ultimo giorno dell’anno, anzi con i bilanci dei protagonisti c’è molto di cui parlare! Anche Mario ha voluto scrivere un lungo post sul suo […] L'articolo Uomini e Donne gossip, Mario Serpa: frecciatina a Claudio? La reazione dei fan proviene ...

Uomini e Donne news : le 4 corteggiatrici che hanno avuto un figlio nel 2018 : Uomini e Donne news: le 4 corteggiatrici che hanno avuto un figlio nel 2018 Il 2018 è stato un anno importante per delle ex protagonisti di Uomini e Donne. Alcune corteggiatrici sono diventate mamma per la prima volta mentre altre hanno accolto il secondo figlio. Una grande emozione per Maria De Filippi, sempre vicina alla […] L'articolo Uomini e Donne news: le 4 corteggiatrici che hanno avuto un figlio nel 2018 proviene da Gossip e Tv.

Uomini e donne - il dramma segreto di Raffaella Mennoia : la malattia - il dolore e l'angoscia - ora svela tutto : Il dramma segreto di Raffaella Mennoia, autrice di Uomini e donne e braccio destro di Maria De Filippi. Dopo molti mesi, pubblica una foto che la ritrae con i cerotti alla gola dopo una delicatissima operazione chirurgica. Aveva cercato di mantenere il più stretto riserbo sul suo problema di salute

Uomini e Donne - Maria De Filippi sorprende i fan con un inaspettato ritorno : Giulia De Lellis torna alle origini. La popolare influencer parteciperà all'edizione serale di Uomini e Donne, che andrà in onda tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio 2019. Non un posto sul ...

Uomini e donne - lo schiaffo finale a Gemma Galgani? Umiliata pubblicamente : con chi si vede Giorgio Manetti : Insieme a cena: lo schiaffo definitivo a Gemma Galgani? I fan di Uomini e donne stanno letteralmente impazzendo per gli scatti di Giorgio Manetti e Anna Tedesco, ex protagonisti del Trono Over ufficialmente uniti da sincera "amicizia". Ma il gossip va avanti da mesi, con l'opinionista di Maria De Fi

Uomini e Donne - Luigi e Lorenzo confusi : intanto le corteggiatrici si alleano : Uomini e Donne, Luigi e Lorenzo sempre più confusi mentre le corteggiatrici fanno squadra: Irene e Claudia insieme mentre Giulia fa festa a Courmayeur Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi sono o non sono vicini alla scelta? Il loro percorso a Uomini e Donne giungerà presto a conclusione o, visti gli ultimi sviluppi, dovremmo aspettare ancora […] L'articolo Uomini e Donne, Luigi e Lorenzo confusi: intanto le corteggiatrici si alleano ...

Uomini e Donne - Giulia De Lellis su Instagram : "Le corna fanno dimagrire" : L'ex fidanzata di Andrea Damante ha condiviso sui social tutti i momenti più importanti del 2018 e un post non lascia più spazio a dubbi sui motivi della rottura con l'ex tronista.

Uomini e Donne : Raffaella Mennoia parla della delicata operazione alla gola subita mesi fa : Il 2018 sta per terminare ed è tempo di bilanci. Molti volti famosi hanno pubblicato su Instagram dei contenuti che ripercorressero le tappe fondamentali di questo anno che si appresta a concludersi. Tra questi, anche Raffaella Mennoia, caporedattrice della redazione di Uomini e Donne, ha deciso di condividere con tutti i suoi follower uno tra i momenti più importanti e difficili di questo anno: un ricovero ospedaliero, accaduto alcuni mesi fa, ...

Giorgio Manetti a cena con ‘lei’ - di Uomini e Donne. E il gossip vola : Da questa stagione Giorgio Manetti non è più un cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne, ma continua a essere molto amato dai fan della trasmissione di Maria De Filippi che per anni hanno seguito la tormentata storia d’amore con Gemma Galgani. Anche se non si vede più in tv, il Gabbiano continua a far parlare di sé, tanto che molti sperano di vederlo presto nella nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Il cast è completo ma top secret e da ...

Uomini e Donne Over - Ida pensa ancora a Riccardo : l’ultimo appello al cavaliere : Uomini e Donne Trono Over, Ida Platano ancora innamorata di Riccardo Guarnieri: la dama lancia un chiaro messaggio al cavaliere Ida Platano e Riccardo Guarnieri, per quel che sappiamo, passeranno questo Capodanno separati. Dopo aver ufficializzato la fine della loro storia a Uomini e Donne i due non sono più apparsi insieme e, almeno sui […] L'articolo Uomini e Donne Over, Ida pensa ancora a Riccardo: l’ultimo appello al cavaliere ...