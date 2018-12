Uomini e Donne | Maria De Filippi sorprende i fan con un inaspettato ritorno

Uomini e donne - lo schiaffo finale a Gemma Galgani? Umiliata pubblicamente : con chi si vede Giorgio Manetti : Insieme a cena: lo schiaffo definitivo a Gemma Galgani? I fan di Uomini e donne stanno letteralmente impazzendo per gli scatti di Giorgio Manetti e Anna Tedesco, ex protagonisti del Trono Over ufficialmente uniti da sincera "amicizia". Ma il gossip va avanti da mesi, con l'opinionista di Maria De Fi

Uomini e Donne - Luigi e Lorenzo confusi : intanto le corteggiatrici si alleano : Uomini e Donne, Luigi e Lorenzo sempre più confusi mentre le corteggiatrici fanno squadra: Irene e Claudia insieme mentre Giulia fa festa a Courmayeur Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi sono o non sono vicini alla scelta? Il loro percorso a Uomini e Donne giungerà presto a conclusione o, visti gli ultimi sviluppi, dovremmo aspettare ancora […] L'articolo Uomini e Donne, Luigi e Lorenzo confusi: intanto le corteggiatrici si alleano ...

Uomini e Donne - Giulia De Lellis su Instagram : "Le corna fanno dimagrire" : L'ex fidanzata di Andrea Damante ha condiviso sui social tutti i momenti più importanti del 2018 e un post non lascia più spazio a dubbi sui motivi della rottura con l'ex tronista.

Uomini e Donne : Raffaella Mennoia parla della delicata operazione alla gola subita mesi fa : Il 2018 sta per terminare ed è tempo di bilanci. Molti volti famosi hanno pubblicato su Instagram dei contenuti che ripercorressero le tappe fondamentali di questo anno che si appresta a concludersi. Tra questi, anche Raffaella Mennoia, caporedattrice della redazione di Uomini e Donne, ha deciso di condividere con tutti i suoi follower uno tra i momenti più importanti e difficili di questo anno: un ricovero ospedaliero, accaduto alcuni mesi fa, ...

Giorgio Manetti a cena con ‘lei’ - di Uomini e Donne. E il gossip vola : Da questa stagione Giorgio Manetti non è più un cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne, ma continua a essere molto amato dai fan della trasmissione di Maria De Filippi che per anni hanno seguito la tormentata storia d’amore con Gemma Galgani. Anche se non si vede più in tv, il Gabbiano continua a far parlare di sé, tanto che molti sperano di vederlo presto nella nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Il cast è completo ma top secret e da ...

Uomini e Donne Over - Ida pensa ancora a Riccardo : l’ultimo appello al cavaliere : Uomini e Donne Trono Over, Ida Platano ancora innamorata di Riccardo Guarnieri: la dama lancia un chiaro messaggio al cavaliere Ida Platano e Riccardo Guarnieri, per quel che sappiamo, passeranno questo Capodanno separati. Dopo aver ufficializzato la fine della loro storia a Uomini e Donne i due non sono più apparsi insieme e, almeno sui […] L'articolo Uomini e Donne Over, Ida pensa ancora a Riccardo: l’ultimo appello al cavaliere ...

RAFFAELLA MENNOIA - RIVELAZIONI SULL'OPERAZIONE/ Foto shock - 'Vicino a me pochi indispensabili' - Uomini e Donne - : RAFFAELLA MENNOIA ha voluto fare chiarezza SULL'OPERAZIONE che l'ha vista protagonista di recente. Ecco cosa le è successo

Uomini e Donne - Raffaella Mennoia è stata operata : “Mesi difficili - non è ancora finita” : La storica autrice del programma di Maria De Filippi ha subito un delicato intervento chirurgico: il racconto sui social

Uomini e Donne : Raffaella Mennoia svela l’intervento chirurgico subìto : Uomini e Donne: Raffaella Mennoia racconta l’intervento fatto ad ottobre Qualche mese fa Raffaella Mennoia è finita in ospedale. L’autrice di Uomini e Donne ha subìito un delicato intervento chirurgico. Il braccio destro di Maria De Filippi ha raccontato su Instagram che il 2018 non è stato un anno semplice per lei, postando una foto risalente al giorno dopo l’intervento chirurgico con dei cerotti al collo per un problema ...

Uomini e Donne over - Giorgio e Anna di nuovo insieme : il gossip impazza : Uomini e Donne Trono over, Giorgio Manetti e Anna Tedesco di nuovo insieme: una serata in compagnia e il gossip impazza Giorgio Manetti e Anna Tedesco, pur non facendo più parte di Uomini e Donne, riescono ancora oggi a far parlare di loro fuori dalla trasmissione. Il cavaliere e la dama del Trono over, sia […] L'articolo Uomini e Donne over, Giorgio e Anna di nuovo insieme: il gossip impazza proviene da gossip e Tv.

Uomini e Donne gossip : le 10 coppie che si sono lasciate nel 2018 : Uomini e Donne: quali coppie del programma si sono lasciate nel 2018 Il 2018 è stato un anno davvero sfortunato per alcune coppie di Uomini e Donne. Dopo aver trovato l’amore alla corte di Maria De Filippi, molti ex tronisti ed ex corteggiatrici, ma pure ex dame ed ex cavalieri, si sono lasciati lontano dalle telecamere. Amori durati giusto […] L'articolo Uomini e Donne gossip: le 10 coppie che si sono lasciate nel 2018 proviene da gossip ...

Uomini e donne - le anticipazioni sulle novità del 2019 : quando torna a registrare la De Filippi : Cominciano a circolare le prime anticipazioni su Uomini e donne , ora che il programma di Maria De Filippi è in pausa per le feste di Natale e Capodanno. Come riporta il vicolodellenews.it , la De ...

Uomini e Donne oggi - Antonio e Teresa : risposta a distanza a Maria De Filippi? : oggi Uomini e Donne, Antonio Moriconi e Teresa Langella nuova coppia? In molti si sono chiesti se Antonio Moriconi è innamorato di Teresa Langella e in altrettanti si sono domandati se Antonio e Teresa formeranno una coppia dopo Uomini e Donne. Anche la stessa Maria De Filippi avendo sentito parlare Antonio in trasmissione ha notato un […] L'articolo Uomini e Donne oggi, Antonio e Teresa: risposta a distanza a Maria De Filippi? proviene da ...