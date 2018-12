Un nuovo Uncharted in produzione? Le indiscrezioni da Naughty Dog al 31 dicembre

optimaitalia

: Un nuovo #Uncharted in produzione? Le indiscrezioni da #NaughtyDog al 31 dicembre - OptiMagazine : Un nuovo #Uncharted in produzione? Le indiscrezioni da #NaughtyDog al 31 dicembre - pein939 : RT @SagatBar: Nuova esclusiva PS4 in sviluppo #Sony #PlayStation #ps4 #uncharted #GodofWar #news - SagatBar : Nuova esclusiva PS4 in sviluppo #Sony #PlayStation #ps4 #uncharted #GodofWar #news -

(Di lunedì 31 dicembre 2018)Gli ultimi anni per PS4 sono stati indubbiamente ricchi di qualità: daa The Last of Us (stesso team di sviluppo in cabina di regia, sarà un caso? Ndr) passando per i recenti God of War, Marvel's Spider-Man e Detroit Become Human, di titoli di un certo rilievo se ne sono alternati sulla console di casa Sony, e il prossimo futuro non sembra essere da meno, con nuove esclusive che scalpitano, pronte a intrattenere una nuova larga fetta della community.delle ultime ore vorrebbero poi che a questi ultimi si possa unire in poco tempo anche uncapitolo della serie. Un vero e proprio fulmine a ciel sereno, considerando che in molti pensavano che il quarto episodio della serie regolare e L'Eredità Perduta avessero concluso il ciclo videoludico della saga, almeno per quanto concerne il breve periodo.I ragazzi diDog sarebbero infatti di ...