Ultime Notizie Roma del 31-12-2018 ore 20 | 10

: Nicola Zingaretti ha vinto le ultime elezioni MENTENDO ai cittadini! Ecco cosa aveva dichiarato:... - BarillariM5S : Nicola Zingaretti ha vinto le ultime elezioni MENTENDO ai cittadini! Ecco cosa aveva dichiarato:... - SkyTG24 : #UltimOra #tsunami #Indonesia almeno 168 morti, oltre 700 i feriti. La #Farnesina verifica la presenza di eventuali… - SkyTG24 : #UltimOra Manovra, il Pd farà ricorso alla Corte Costituzionale #canale50 -

(Di lunedì 31 dicembre 2018)dailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione in questo 31 dicembre in studio Giuliano Ferrigno Buonasera dalla redazione politica in primo piano ottenuto il via libera la manovra il vicepremier è il leader della Lega Matteo Salvini guarda al 2019 in un’intervista al Corriere della Sera fissa gli obiettivi ora legittima difesa autonomia regionale ha Fermati sul primo. il 15 febbraio arriverà la proposta del governo Poi ci saranno trattative regione per regione sulla riforma della Giustizia dice la differenza positiva è che non siamo più ai tempi di Berlusconi quindi non c’è più il muro contro muro sul fronte del MoVimento 5 Stelle Di Maio poi ribadisce nessun rimpasto e conferma rientro di Di Battista Spero da gennaio di poter essere al tuo fianco per la campagna per le europee la cronaca la Guardia di Finanza compiuto controlli e sequestri di ...