Ultime Notizie Roma del 31-12-2018 ore 08 | 10

Ultime Notizie Roma del 31-12-2018 ore 07 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione Gabriele Aluigi in studio la manovra di bilancio e legge il si definitivo alla camera ieri sera con 313 voti a favore di cinque stelle lega 70 nodi Forza Italia Fratelli d’Italia PD è Leu non hanno partecipato al voto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il testo appena aggiunto al Quirinale esulta il premier Giuseppe Conte ...

Ultime Notizie Roma del 30-12-2018 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione nel studio Giuliano Ferrigno restano in carcere di 3 ultra interisti arrestati per la rissa aggravata e altri reati per gli scontri del 26 dicembre a Milano prima di Inter Napoli che sta donazione di stile militare preordinate avvenuta distanza scrive il gip Guido Salvini nella sua ordinanza per la grande risonanza avuta dagli scontri il giudice ritiene ...

Ultime Notizie Roma del 30-12-2018 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno è attesa per oggi la decisione del GIP se mantenere in carcere due degli accusati per l’attacco tifosi napoletani a Milano portato la vita al trentottenne Daniele Belardinelli presta libero invece il capo Ultrà nerazzurro Marco piovella indicato da uno degli arrestati come organizzatore dell’assalto è presentato sia di spontaneamente in questura a ...

Ultime Notizie Roma del 30-12-2018 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione domenica 30 dicembre in studio Giuliano Ferrigno Siamo sotto attacco il governo la manovra del Popolo la democrazia è il fatto che appare a metà mattinata sul blog delle stelle che provocano nuova bagarre nell’aula della camera dove si votano gli ordini del giorno in attesa del voto finale sulla legge di bilancio per il tardo pomeriggio Presidente della Camera dico che la ...

Scuola - precariato Ultime Notizie : tagli importanti nella legge di bilancio - ecco i numeri : La manovra finanziaria approvata dalla Camera include tagli importanti nel comparto Scuola, come sottolineato da una nota pubblicata dal sindacato Anief. I tagli sull’istruzione pubblica riguarderanno soprattutto gli anni 2020 e 2021, dopo gli aumenti di risorse previsti per il 2018 e 2019. In particolare, la Scuola “avrà investimenti ridotti da 48.3 a 44.4 nel giro di tre anni: meno per l’istruzione primaria (da 29.4 a 27.1), meno per la ...

Ultime Notizie Roma del 30-12-2018 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata e una buona domenica dalla redazione da Francesco Vitale in studio continuano le indagini gli interrogatori sugli scontri che il 23 dicembre hanno preceduto la partita tra Inter e Napoli durante i quali è morto investito da un’auto l’ultra del Varese Daniele Belardinelli il capo ultras della curva nord dell’Inter indicato da uno di 3 ragazzi arrestati come ...

Ultime Notizie Roma del 30-12-2018 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora una buona domenica dalla redazione da Francesco Vitale in studio oggi atteso con il voto finale l’okay definitivo alla manovra che ieri tra le polemiche ha incassato la fiducia della Camera dura protesta delle opposizioni City PD in piazza Montecitorio gilet azzurri con la scritta Basta tasse per i deputati di Forza Italia in aula governo ottimista sulla sterilizzazione degli Aumenta le tariffe ...

Ultime Notizie Roma del 30-12-2018 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buona domenica dalla redazione da Francesco Vitale in studio oggi atteso con il nuoto finale l’okay definitivo alla manovra che ieri tra le polemiche incazzato la fiducia della Camera dura protesta delle opposizioni City in PD in piazza Montecitorio gilet azzurri con la scritta Basta tasse per i deputati Forza Italia in aula governo ottimista sulla sterilizzazione degli Aumenta le tariffe autostradali secondo ...