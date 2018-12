Trump forse in Gb dopo Brexit

Trump su Khashoggi : forse il principe è colpevole - ma restiamo alleati dei sauditi : Anche se il principe Mohammed bin Salman potrebbe essere il mandante dell’omicidio di Jamal Khashoggi , Stati Uniti e Arabia Saudita restano alleati , per tutelare gli interessi nazionali americani e anche la sicurezza di Israele. In una nota il presidente Usa Donald Trump si è espresso di nuovo sul caso che da oltre un mese e mezzo imbarazza l’Ameri...

Trump - Cina vuole accordo - forse eviteremo nuovi dazi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

GUERRA IN SIRIA/ Forse c'è una pace che mette d'accordo Israele - Putin e Trump : La GUERRA in SIRIA finirà quando gli Usa vedranno realizzata una soluzione gradita a Israele. Ora si parla di un piano che potrebbe permetterlo. Riguarda le alture del Golan. PATRIZIO RICCI(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 06:02:00 GMT)CAOS SIRIA/ Erdogan si è accorto che usare al Qaeda & co. è sempre sconveniente, di P. RicciGUERRA IN SIRIA/ Il nuovo inganno di Usa ed Europa per destabilizzare il paese, di P. Ricci