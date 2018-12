Treviso | non risponde alle telefonate del papà | trovato morto 19enne di Palermo

Blastingnews

(Di lunedì 31 dicembre 2018) Una vera e propria tragedia, l'ennesima avvenuta in questo periodo natalizio, in cui purtroppo a perdere la vita è una giovane persona. Il drammatico episodio si è verificato in provincia die riguarda il decesso di Davide Cannella, giovane palermitano di appena diciannove anni, che si è spento improvvisamente provocando un grandissimo dolore tra i suoi familiari e tra coloro i quali lo conoscevano. Secondo quanto riferisce il noto sito Fanpage.it, infatti, il ragazzo viveva da solo a Vascon di Carbonera, nel territorio trevigiano, dove è stato ridal proprietario della casa nella quale abitava dopo la segnalazione da parte di suo padre, preoccupato per il figlio che nonva al telefono da ormai diverse ore.Tragedia a: muore un giovane ragazzo di diciannove anni, forse per overdose Infatti, come si apprende dal sito in questione, una volta arrivato sul ...