Trame Una Vita | Rosina sorprende Liberto sul ring | Ceferino e Casilda si lasciano

Trame Una Vita : il ritorno di Elvira ad Acacias 38 - Samuel finisce in ospedale : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una Vita, lo sceneggiato diretto da Aurora Guerra che appassiona milioni di italiani su Canale 5. Le anticipazioni da lunedì 7 a venerdì 11 gennaio svelano che le nozze di Samuel e Adela saranno sconvolte da un ritorno spiazzante mentre Samuel vedrà un bacio tra la fidanzata e suo fratello Diego. Elvira torna ad Acacias 38 Blanca non potrà fare a meno di notare lo strano comportamento di sua madre dopo aver ...

UNA VITA - anticipazioni e Trame puntate dal 7 all’11 gennaio 2019 : anticipazioni e trame settimanali telenovela Una VITA da lunedì 7 a venerdì 11 gennaio 2019: Blanca si accorge del nervosismo di Ursula legato all’apparizione di alcune antiche monete e cerca di indagare sulla questione. È il giorno del compleanno di Lolita: quest’ultima si sveglia senza nessun tipo di conseguenze e capisce che la maledizione è ormai svanita. Antoñito, dopo aver rinunciato al lavoro come minatore al giacimento ...

Trame Il Segreto : Fernando trova i figli di Maria intrappolati in una grotta : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra, in onda da lunedì a venerdì su Canale 5. Le anticipazioni delle puntate, appena andate in onda in Spagna, si soffermano su Fernando e Maria, interpretati dagli attori Carlos Serrano e Loreto Mauleon. La figlia di Emilia infatti, scoprirà che Esperanza e Beltran hanno avuto un incidente in auto, tanto da essere dati per dispersi. Per tale ragione, il Mesia ...

Trame Una Vita : Juliana chiede a Victor di lasciare Acacias 38 per trasferirsi a Parigi : Nuovo spazio dedicato alle notizie di "Una Vita", telenovela spagnola ideata da Aurora Guerra, in onda dal lunedì al sabato su Canale 5. Le anticipazioni delle puntate dei primi mesi del 2019 si soffermano in particolare su Victor Ferrero, interpretato dall'attore spagnolo Miguel Diosdado. Il giovane, infatti, riceverà una richiesta d'aiuto da parte della madre Juliana, trasferitasi da tempo a Parigi insieme a Leandro per aprire una pasticceria. ...

Una Vita - Trame al 4 gennaio : Leonor torna ad Acacias - Diego e Blanca si baciano : Nuovo appuntamento con le anticipazioni della soap Una Vita riguardanti le puntate in onda dall'1 al 4 gennaio 2019 e che, come di consueto, ci riserveranno molte novità e colpi di scena. Ci sarà un gradito ritorno per gli affezionati telespettatori della telenovela ideata da Aurora Guerra nel corso della prossima settimana: ad Acacias si rivedrà infatti Leonor, dopo il viaggio intrapreso a seguito della morte di Pablo. Ma non solo, assisteremo ...

Trame Una Vita - Casilda si innamora di un altro uomo dopo la tragica morte di Martin : Dalla Spagna arrivano delle sorprendenti anticipazioni sulla soap opera Una Vita. dopo la tragica e prematura morte di Martin, Casilda perderà la testa per un altro uomo. Tra poche settimane la cameriera di Acacias 38 dovrà fare i conti con un'inaspettata tragedia. Il marito, infatti, verrà ucciso per salvare la Vita a Diego durante una rivolta degli operai. Una vicenda che sconvolgerà l'esistenza della domestica, quest'ultima addirittura andrà ...

Anticipazioni Una Vita - Trame puntate spagnole : il triste addio : Una Vita, Anticipazioni puntate straniere: Lolita lascia Antonito Nuovi colpi di scena turberanno i personaggi di Una Vita. Nelle puntate spagnole della soap opera, Antonito sarà duramente attaccato dal padre e da Viktor. Ramon e l’amico non accetteranno più gli errori del giovane sul lavoro e lo additeranno come un eterno immaturo. Nelle puntate spagnole di Una Vita Ramon deciderà alla fine di aiutare il figlio a coprire i suoi debiti. ...

Una vita - Trame dal 24 al 28 dicembre : Blanca scopre di avere una sorella gemella : Una vita, la soap opera spagnola di Aurora Guerra, torna con puntate ricche di incredibili colpi di scena, ma anche con alcuni cambi di palinsesto. Le anticipazioni relative alla settimana dal 24 al 28 dicembre, rivelano che Una vita andrà in onda il 24 dicembre nel suo solito orario pomeridiano, mentre a Natale ci sarà un serale su Rete 4. Il giorno di Santo Stefano, la puntata non ci sarà mentre, dal 27 dicembre, ci saranno puntate lunghe ben ...

Trame - Una Vita : Maria Luisa discrimina Lolita - Ursula si vendica di Celia : Le anticipazioni delle puntate di Una Vita da lunedì 24 a venerdì 28 dicembre, svelano che Ursula Dicenta deciderà di vendicarsi di Celia Alvarez Hermoso. Maria Luisa, intanto, scoprirà la relazione di Antonito con Lolita, tanto da non prenderla affatto bene. Una Vita: Celia coinvolta in uno scandalo Celia non si ricorderà nulla di quello accaduto durante l'intervista con il giornalista avvenuta a casa sua. Antonito, nel frattempo, sarà ...

Trame Una Vita : Jordi molesta Flora - Casilda flirta con Ceferino dopo la morte di Martin : Le anticipazioni delle nuove puntate di Una Vita, in onda in Spagna da lunedì 17 a venerdì 21 dicembre, svelano che Casilda catturerà le attenzioni di Ceferino, il fidanzato di Lolita, mentre Flora, la nuova pasticcera, verrà abusata da un pugile. Casilda ha un nuovo amore Trini cercherà di convincere Casilda ad accettare di frequentare Ceferino. Gli spoiler spagnoli di Una Vita annunciano che Lucia rifiuterà la proposta di nozze di Samuel. A ...

Trame spagnole Una Vita : Casilda si innamora - Servante non riesce a dimenticare la moglie : Eccoci con un nuovo appuntamento dedicato alla bellissima soap opera iberica “Una Vita” ambientata ad Acacias 38. Negli episodi che il pubblico spagnolo avrà la possibilità di guardare la settimana in corso, la domestica Casilda Escolano dopo un’iniziale titubanza dimostrerà di nutrire un certo interesse sentimentale per Ceferino. Il portinaio Servante Gallo invece non riuscirà a stare tranquillo perché anche se deciderà di credere che sua ...

Trame Una Vita : Blanca dà alla luce un bambino morto dopo essere fuggita da Acacias 38 : Torna lo spazio dedicato alle notizie su Una Vita, la telenovela scritta da Aurora Guerra che continua a far emozionare i telespettatori di Canale 5. Le anticipazioni delle prossime puntate si soffermano su Blanca Dicenta, interpretata da Elena Gonzalez. La figlia di Ursula, infatti, deciderà di scappare da Acacias 38 insieme a Diego ma inizierà ad avvertire i primi segnali del travaglio di parto e sarà costretta a fare dietrofront. Una Vita ...