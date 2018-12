Traforo del Bianco | stop ai tir Euro 3 sopra le 7 | 5 tonnellate Courmayeur -Il divieto

La trappola nel tunnel. Il Traforo del Fréjus? È peggio del Morandi : Nessuno avrebbe mai immaginato che il Ponte Morandi potesse crollare. È vero che tanti denunciavano un ponte in difficoltà, ma mai alcuno si era esposto in maniera ferma circa le reali debolezze strutturali di quell'opera da consigliarne l'immediata chiusura al transito, persino le più titolate università non avevano lontanamente previsto il rischio di una sciagura imminente. Inoltre, se si fossero costruite per tempo linee stradali e ...