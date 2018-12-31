Traffico Roma del 31-12-2018 ore 10 | 30

Traffico Roma del 31-12-2018 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma DI LUNEDÌ 31 DICEMBRE 2018 ORE 9:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUONGIORNO CIRCOLAZIONE SCARSA IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, AI POCHI IN VIAGGIO RACCOMANDIAMO, IN OGNI CASO, LA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA RIDUCENDO LA VELOCITÀ E RISPETTANDO LA DISTANZA DI SICUREZZA. SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA ANCORA ATTIVO RESTRINGIMENTO ALL’ALTEZZA ...
Traffico Roma del 31-12-2018 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma DI LUNEDÌ 31 DICEMBRE 2018 ORE 9:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUONGIORNO CIRCOLAZIONE SCARSA IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, AI POCHI IN VIAGGIO RACCOMANDIAMO, IN OGNI CASO, LA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA RIDUCENDO LA VELOCITÀ E RISPETTANDO LA DISTANZA DI SICUREZZA. SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA ANCORA ATTIVO RESTRINGIMENTO ALL’ALTEZZA ...
Traffico Roma del 31-12-2018 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma DI LUNEDÌ 31 DICEMBRE 2018 ORE 8:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUONGIORNO CIRCOLAZIONE SCARSA IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, AI POCHI IN VIAGGIO RACCOMANDIAMO, IN OGNI CASO, LA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA RIDUCENDO LA VELOCITÀ E RISPETTANDO LA DISTANZA DI SICUREZZA. SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA ANCORA ATTIVO RESTRINGIMENTO ALL’ALTEZZA ...
Traffico Roma del 31-12-2018 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma DI LUNEDÌ 31 DICEMBRE 2018 ORE 8:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUONGIORNO CIRCOLAZIONE SCARSA IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, AI POCHI IN VIAGGIO RACCOMANDIAMO, IN OGNI CASO, LA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA RIDUCENDO LA VELOCITÀ E RISPETTANDO LA DISTANZA DI SICUREZZA. SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA ANCORA ATTIVO RESTRINGIMENTO ALL’ALTEZZA ...
Traffico Roma del 31-12-2018 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma DI LUNEDÌ 31 DICEMBRE 2018 ORE 7:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUONGIORNO CIRCOLAZIONE SCARSA IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, AI POCHI IN VIAGGIO RACCOMANDIAMO, IN OGNI CASO, LA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA RIDUCENDO LA VELOCITÀ E RISPETTANDO LA DISTANZA DI SICUREZZA. SI CORRERA’ NEL PRIMO POMERIGGIO, ALLE 14, LA GARA PODISTICA WE RUN ROME SU ...
Traffico Roma del 31-12-2018 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma DI LUNEDÌ 31 DICEMBRE 2018 ORE 7:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUONGIORNO CIRCOLAZIONE SCARSA IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, AI POCHI IN VIAGGIO RACCOMANDIAMO, IN OGNI CASO, LA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA RIDUCENDO LA VELOCITÀ E RISPETTANDO LA DISTANZA DI SICUREZZA. SI CORRERA’ NEL PRIMO POMERIGGIO, ALLE 14, LA GARA PODISTICA WE RUN ROME SU ...
Traffico Roma del 30-12-2018 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 30 DICEMBRE 2018 ORE 19:20 IVAN VALENTE DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI RALLENTAMENTI IN VIALE DEI COLLI PORTUENSI DA LARGO CLAUDIO FERMI A VIA ISACCO NEWTON IN DIREZIONE DI VIA PORTUENSE SUL LUNGOTEVERE SI RALLENTA DA PONTE SISTO A PONTE CAVOUR VERSO PONTE FLAMINIO IN PRATI, RALLENTAMENTI IN VIA CRESCENZIO, TRA PIAZZA RISORGIMENTO E PIAZZA CAVOUR, E IN VIA ...
Traffico Roma del 30-12-2018 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 30 DICEMBRE 2018 ORE 18:20 IVAN VALENTE DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico INTENSO E CODE A TRATTI SULLA DIRAMAZIONE SUD DELL’AUTOSTRADA MILANO NAPOLI CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE DIREZIONE Roma RALLENTAMENTI SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI IN VIA PORTUENSE ALL’ALTEZZA DI LARGO LA LOGGIA SI ...
Traffico Roma del 30-12-2018 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 30 DICEMBRE 2018 ORE 17:20 IVAN VALENTE DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico INTENSO IN ENTRATA A Roma, SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD DELL’AUTOSTRADA MILANO NAPOLI, CODE A TRATTI ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE AVVENUTO INLARGO LA LOGGIA DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE IN VIA PORTUENSE DEVIATA ANCHE LA LINEA BUS 701 DIRETTA A SABBADINO AL ...
Traffico Roma del 30-12-2018 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 30 DICEMBRE 2018 ORE 16:20 IVAN VALENTE DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI RALLENTAMENTI, PER Traffico INTENSO, SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD DELL’AUTOSTRADA MILANO NAPOLI ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE Roma VERSO LA TANGENZIALE CODE A TRATTI SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 CODE A PARTIRE DA PORTONACCIO INCIDENTE IN VIA PORTUENSE ALTEZZA DI VIA DEI ...
Traffico Roma del 30-12-2018 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 30 DICEMBRE 2018 ORE 15:20 IVAN VALENTE DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico REGOLARE E SENZA IMPEDIMENTI DI RILIEVO SULLE STRADE DELLA CAPITALE NULLA DA SEGNALARE ANCHE SUL RACCORDO ANULARE E SULLE VIE CONSOLARI RESTA AL MOMENTO TRAFFICATA LA CARREGGIATA NORD DELLA Roma FIRENZE CODE A TRATTI TRA LE USCITE DI PONZANO RomaNO-SORATTE E ORTE OGGI 30 ...
Traffico Roma del 30-12-2018 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 30 DICEMBRE 2018 ORE 14:20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI NON CI SONO NOVITÀ, TUTTO TRANQUILLO IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA CITTADINA, NESSUNA SEGNALAZIONE DI RILIEVO SU RACCORDO E CONSOLARI. RESTA TRAFFICATA LA CARREGGIATA NORD DELLA A1 Roma FIRENZE, ABBIAMO ANCORA RALLENTAMENTI CON CODE A TRATTI PER DIVERSI KM TRA PONZANO ...
Traffico Roma del 30-12-2018 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 30 DICEMBRE 2018 ORE 13:20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI TUTTO TRANQUILLO IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA CITTADINA, NESSUNA SEGNALAZIONE DI RILIEVO SU RACCORDO E CONSOLARI. RESTA DECISAMENTE TRAFFICATA LA CARREGGIATA NORD DELLA A1 Roma FIRENZE, ABBIAMO RALLENTAMENTI CON CODE A TRATTI PER DIVERSI KM TRA Roma NORD FIANO RomaNO E IL CASELLO ...
Traffico Roma del 30-12-2018 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma DI DOMENICA 30 DICEMBRE 2018 ORE 12:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUONGIORNO Traffico IN PROGRESSIVO AUMENTO SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, DOVUTO PER LO PIÙ AGLI SPOSTAMENTI PER LE GITE FUORI PORTA. SUL GRA, NEL QUADRANTE NORD, SUL TRATTO INIZIALE DELL’AUTOSTRADA Roma FIRENZE, IN DIREZIONE FIRENZE. SONO SEGNALATI RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI DA FIANO ...
Traffico Roma del 30-12-2018 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma DI DOMENICA 30 DICEMBRE 2018 ORE 11:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUONGIORNO Traffico IN AUMENTO SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, DOVUTO PER LO PIÙ A GLI SPOSTAMENTI PER LE GITE FUORI PORTA. IN PARTICOLARE SUL GRA, NEL QUADRANTE NORD, CI SONO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA DALLA FLAMINIA ALLA DIRAMAZIONE DI Roma NORD; ANALOGA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ...
Traffico Roma del 31-12-2018 ore 10 | 30
VIABILITÀ Roma DI LUNEDÌ 31 DICEMBRE 2018 ORE 9:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA ...
Traffico Roma del 31-12-2018 ore 10:30 (Di lunedì 31 dicembre 2018) VIABILITÀ Roma DI LUNEDÌ 31 DICEMBRE 2018 ORE 9:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUONGIORNO CIRCOLAZIONE SCARSA IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, AI POCHI IN VIAGGIO RACCOMANDIAMO, IN OGNI CASO, LA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA RIDUCENDO LA VELOCITÀ E RISPETTANDO LA DISTANZA DI SICUREZZA. SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA ANCORA ATTIVO RESTRINGIMENTO ALL’ALTEZZA DEL PONTE DELLA MAGLIANA DIREZIONE FIUMICINO. MANIFESTAZIONE DAVANTI AL CARCERE DI REBIBBIA TRA LE 10 E LE 13 PER INFORMARE LA CITTADINANZA SULLE CONDIZIONI DEI DETENUTI. SI CORRERA’ NEL PRIMO POMERIGGIO, ALLE 14, LA GARA PODISTICA WE RUN ROME SU DI UN PERCORSO DI 10 KM ATTRAVERSO IL CIRCO MASSIMO PIAZZA VENEZIA PIAZZA DEL POPOLO I FORI IMPERIALI E COLOSSEO. GIA DA QUESTA MATTINA DISCIPLINA PROVVISORIA DI Traffico LUNGO L’INTERO PERCORSO RICORDIAMO CHE ...
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romadailynews : Traffico Roma del 31-12-2018 ore 10:30: VIABILITÀ ROMA DI LUNEDÌ 31 DICEMBRE 2018 ORE 9:20… - CCISS_Ministero : A1 Roma-Napoli fine traffico rallentato causa incidente tra Svincolo Centro Direzionale (Km 758) e A1 Allacciament… - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Traffico Roma del 31-12-2018 ore 10:30', su #spreaker #incidenti_roma_oggi… -
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