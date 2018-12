Tra San Silvestro e Capodanno freddi venti e neve a bassa quota al Centro-Sud

Notte di San Silvestro : le origini storiche dei festeggiamenti - simboli - usanze e le Tradizioni più curiose in Italia e nel Mondo : Manca ormai pochissimo alla fine del 2018 e tra poche ore si darà il via ai festeggiamenti della Notte di Capodanno: da dove hanno origine? Il calendario gregoriano, quello attualmente in uso nella maggior parte dei Paesi del Mondo, entrato in vigore con la bolla papale “Inter Gravissimas”, deve il suo nome al papa Gregorio XIII, che lo introdusse, nel 1582, come revisione di quello precedentemente in vigore, il calendario giuliano, introdotto ...

Atletica - San Silvestro di corsa : spettacolo Tra Bolzano e Roma con tante stelle italiane e internazionali : San Silvestro è come sempre ricco di eventi per l’Atletica leggera, nel pomeriggio di lunedì 31 dicembre andranno in scena due appuntamenti tradizionali: la 44^esima del BOclassic a Bolzano e l’ottava edizione dell’Atleticom We Run Rome a Roma. Si tratta in entrambi i casi di gare di 10 chilometri con dei parterre particolarmente interessanti. In Alto Adige, infatti, spiccano Yeman Crippa (bronzo agli Europei sui 10000 metri), ...

Verso il countdown per il 2019 Dove Trascorrerete la notte di San Silvestro nella Marsica? : ... ma anche con spettacoli di magia, casino e Burlesque e musica disco dopo la mezzanotte. Gran richiesta e opportunità per il capodanno a Ovindoli, per chi dopo il veglione vuole trascorrere il 1 ...

ExTracomunitario picchia connazionale - panchina e sanitari del 118 : Modica - Non si è fatto mancare proprio niente l'Extracomunitario che sabato sera ha dato sepattacolo in piazza Matteotti a Modica.

Quel presepio di legno fatto a mano lungo la ciclabile per Expo Tra Trezzano - Cesano Boscone e Milano Muggiano : Anche se molto spesso l'area viene sempre alla luce per fatti di cronaca negativi, come sversamenti di petrolio, dopo tentati furti, abbandono di rifiuti, principalmente macerie, presenza di ...

Capodanno - mangiare sano durante le feste si può. Ecco tre ricette Tradizionali e sfiziose : L’opinione diffusa è che i menù delle feste debbano essere per forza estremi, abbondanti e, di conseguenza, nemici della linea e della salute. Ma è proprio così? Le soluzioni ci sono. Magari dando una preferenza ai piatti a base di alimenti vegetali, riconosciuti da organismi come il Wcrf (Fondo mondiale per la ricerca sul cancro) un baluardo per la prevenzione delle più diffuse malattie del nostro tempo. Non si tratta di diventare fanatici ...

Fontana - Burri - Guttuso e gli altri : a Palermo in mosTra opere degli anni Cinquanta e Sessanta dalle sedi della Banca d'Italia : Ed eccoci al mondo dell'arte: dalla tradizione figurativa, ancora presente nei primi anni Cinquanta, all'astrattismo informale, la collettiva offre la possibilità di apprezzare le composizioni dei ...

Turismo : Sci Club Versilia ambasciatore alla Coppa del Mondo - PieTrasanta inconTra Pinzolo e Tre Valli : Missione a Madonna di Campiglio per il Versilia Ski Club ambasciatore della Versilia alla recente edizione della Coppa del Mondo di Sci Alpino che si è tenuta sabato 22 dicembre sulla celebre 3Tre. ...

Manovra - Susanna Camusso : "Con le clausole Iva Tra due anni pane e acqua per tutti" : Sulla Manovra Susanna Camusso, segretario della Cgil, non ha dubbi: è un provvedimento di destra. Lo spiega in una lunga intervista al Fatto Quotidiano. I pensionati, spiega, sono stati traditi dal blocco della rivalutazione delle pensioni sopra i 1500 euro. Ma a trarre svantaggio dalla legge di Bilancio, secondo il segretario della Cgil, saranno anche altre categorie. Tra questi, ad esempio, i lavoratori che speravano di essere assunti a ...

Volley : A2 Maschile - Girone Bianco - Santa Croce Travolge Lagonegro : LA CRONACA DEL MATCH- Mister Pagliai sceglie la diagonale Acquarone-Wagner, schiacciatori Snippe e Colli, Ferraro M. e Bargi centrali, Ferraro Daniele libero. Falabella risponde con la solita ...

Santelli : “Riaprire audizioni in commissione antimafia su rapporti Tra curve e società” : Dichiarazione dell’on Jole Santelli, Vice Presidente della commissione antimafia: “Chiederò all’ufficio di Presidenza della commissione antimafia di riaprire le indagini e le audizioni sui rapporti tra alcune frange estreme delle tifoserie calcistiche e alcune società. Da quello che è emerso da alcune inchieste giornalistiche ci sarebbero, in diversi casi, infiltrazioni della mafia. Dovremo fare un lavoro serio, senza ...

DIRETTA MILAN SPAL / Streaming video Dazn : a San Siro arbiTra il signor Rosario Abisso - Serie A - : DIRETTA MILAN SPAL Streaming video Dazn: probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie A per la 19giornata.

Santa Ninfa : Domani si presenta «Supernova» di Biondo e CanesTrari : Nel ricco cartellone previste mostre, laboratori, letture, spettacoli teatrali e la presentazione, alle 17,30, della rivista artistica 'L'insonne', l'originale periodico che mischia giornalismo, ...

Sanità - Romagnuolo - Lega - : 'Dalla parte del commissario ad acta Giustini. Il Trasporto dei dializzati di Isernia deciso solo dall'Asrem' : Angelo Giustini, perché nel percorso della mia attività politica ed istituzionale di Consigliere Regionale della Lega nel Molise, mi sono sempre schierata dalla parte della verità. Se poi, si tratta ...