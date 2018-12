Toyota Prius | 2 670 km di test per scoprire le virtù dell' ibrido

Prius AWD-i - la Toyota integrale che non finisce mai di stupire : In un mercato dove le maggiori novità riguardano i Crossover, per un consumo che si sta riconvertendo a questa tipologia di veicoli, rimangono capisaldi intramontabili le classiche berline che hanno rappresentato la storia della mobilità degli ultimi anni. Le varie Golf, Astra, Megane, 308, Focus resistono alle auto rialzate e con vago ricordo di quello che furono i SUV. Ma da un lato, un merito a tali vetture va riconosciuto ...