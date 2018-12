Torino | torna blocco fino a diesel Euro4

Lazio-Torino - probabili formazioni : Immobile torna dall’inizio : LAZIO TORINO probabili formazioni – Nella Lazio Simone Inzaghi rimetterà Immobile al centro dell’attacco e Parolo a centrocampo, dopo la panchina con il Bologna. Nel Torino di Mazzarri la turnazione sugli esterni dovrebbe proseguire e all’Olimpico toccherà a De Silvestri e Ansaldi, con Aina a riposo. Sono queste le notizie principali che caratterizzano le scelte di […] L'articolo Lazio-Torino, probabili formazioni: ...

Basket - Torino è divorzio con Larry Brown - torna Galbiati : Brown è un problema, la totale mancanza di programmazione da parte della società un peccato capitale difficilmente perdonabile dallo spietato mondo dello sport. CESSIONE SOCIETARIA - Parallelamente ...

Basket - Serie A 2019 : Cremona e Avellino tornano vincitrici da Brindisi e Torino - è ancora battaglia per il terzo posto : La dodicesima giornata della Serie A 2018-2019 si conclude nel segno dei successi fuori casa che lasciano il terzetto che occupa la terza posizione immutato: la Vanoli Cremona e la Sidigas Avellino vincono nelle trasferte di Brindisi e Torino, mettendo in cassaforte la qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia del prossimo febbraio a Firenze. Andiamo a vedere in dettaglio lo svolgimento delle ultime due partite del programma del ...

Serie A - Torino-Empoli 3-0 : i granata dominano e tornano alla vittoria : Dopo due pareggi e una sconfitta, torna alla vittoria il Torino, che in casa supera 3-0 un Empoli ben poco pericoloso. Mazzarri sceglie il 3-4-3 e avanti schiera Iago Falque e Zaza ai lati di Belotti, ...

Ahi Torino : il Besiktas non riscatta Ljajic - potrebbe tornare in granata già a gennaio! : Adem Ljajic potrebbe rientrare al Torino già nel mese di gennaio a rafforzare il reparto offensivo a disposizione di Mazzarri Il Torino di Urbano Cairo verrà rientrare alla base Adem Ljajic dopo una stagione al Besiktas. Il club turco ha comunicato ai granata di non avere assolutamente intenzione di riscattare il calciatore serbo, arrivato in prestito con diritto di riscatto, diritto che dunque non verrà esercitato. Addirittura secondo il ...

Torino - può tornare Ljajic : Adem Ljajic pronto a tornare al Torino . Come scrive il Corriere dello Sport , il Besiktas non ha intenzione di tenerlo con sé in Turchia.

Smog - cala l’inquinamento : a Torino tornano i diesel Euro 4 : Le auto diesel Euro 4 possono tornare a circolare, a Torino, anche giovedi’ 27 dicembre. Grazie al ritorno dei valori di Pm10 sotto la soglia d’attenzione, il Comune ha annullato il livello ‘arancio’, previsto dal protocollo del bacino padano, attualmente in vigore. Per Natale e Santo Stefano la norma era gia’ stata sospesa dalla Citta’ Metropolitana allo scopo di non penalizzare i cittadini in giornate con il ...

Torino - Cairo torna alla carica : “sempre penalizzati contro la Juve - se non è sudditanza sarà… sfortuna” : Il presidente del Torino è tornato a parlare degli episodi avvenuti nel derby con la Juventus, rincarando la dose usando però l’ironia “Il Var? Non voglio essere pressante su temi sui quali ho già dichiarato la mia opinione. Quando parlavo di sudditanza verso la Juve lo dicevo perché, esaminando gli ultimi cinque anni e gli ultimi dodici derby giocati, almeno in otto abbiamo avuto casi in cui siamo stati penalizzati. Se non è ...

È arrivato il freddo : prevista neve a Torino e Milano Da lunedì torna il sole Meteo : Pioggia al Sud e sole al Nord sabato, domenica schiarite al Sud e neve anche a bassa quota al Nord: da lunedì, invece, il tempo dovrebbe migliorare ovunque

I King Crimson a luglio tornano in Italia con tre concerti : Torino - Verona e Perugia : Lunedì 8 luglio all'Arena di Verona, due giorno dopo, mercoledì 10, alla Palazzina di caccia di Stupinigi, al Sonic Park di Torino. Infine, dulcis in fundo, giovedì 18 luglio all'Arena di Santa ...

Fiat 500 Elettrica - Torino torna capitale dell'auto : Il piano di investimenti annunciato dall'ad di Fca Mike Manley nelle scorse settimane ha incendiato gli entusiasmi degli alfisti, che hanno saputo di un nuovo suv in produzione nei prossimi anni a Pomigliano d'Arco. Di portata forse maggiore, tuttavia, è l'intenzione del gruppo Fca di produrre nello stabilimento di Mirafiori, in provincia di Torino, la futura Fiat 500 Elettrica. Per alcuni è addirittura una scelta epocale: prima di spiegarne i ...

Milan-Torino ma non solo - Darmian si mette a nudo : “sogno di tornare in Serie A - l’Italia mi manca” : Il giocatore del Manchester United ha parlato del confronto tra Milan e Torino e della sua voglia di tornare in Serie A dopo molti anni in Premier La squadra dove è cresciuto contro quella che lo ha reso grande, Milan-Torino per Matteo Darmian non può essere una partita come le altre visto il suo passato. Il Manchester United è la sua attuale squadra, ma un pensierino alla Serie A l’esterno italiano non lo disdegna: “il match ...

Torino torna a sorridere : La Fiat Torino torna alla vittoria dopo 10 sconfitte consecutive battendo la Dolomiti EnergiaTrento per 86-84. Decisivo un canestro di Jamil Wilson a 11'dalla fine per l'83-81, seguito dalla palla ...

Basket - 9ª Giornata – Torino torna a vincere : successo di misura su Trento : Torino torna al successo e batte di misura Trento 86-84: la formazione Piemontese si stacca dalla zona retrocessione L’anticipo della 9ª Giornata di Serie A, regala un gradito ritorno: quello di Torino… alla vittoria! La formazione piemontese trova un importante successo di misura (86-84) su Trento, grazie al quale riesce a staccarsi dal gruppetto della zona retrocessione, portandosi a +2 in attesa dei match di Pistoia e Reggio E milia. ...