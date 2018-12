Top ten del 2018 | vince la Valsesia degli scambi di coppia

Top&Flop ATP 2018 – Da Fognini a Kyrgios : promossi e bocciati del tennis maschile : Top&Flop ATP 2018, l’Italia tennistica può sorridere al termine di questa annata, un po’ meno sorridenti invece Kyrgios e Rublev Il 2018 tennistico va in archivio ed il seeding ATP si proietta già ai tornei del nuovo anno, con un occhio di riguardo per gli Australian Open che apriranno l’annata degli slam. Prima di guardare al futuro però, è giusto dare un’occhiata anche a quanto accaduto nell’annata ...

Tennis - il 2019 di Fabio Fognini. Sarà la volta buona per l’agognata Top10? : Parte da Sydney, nella seconda settimana del calendario ATP, la stagione 2019 di Fabio Fognini. Il ligure, alla soglia dei 32 anni, comincia l’anno dal numero 13 del ranking, a 840 punti dal decimo posto, occupato dal gigante buono di Greensboro John Isner. Una posizione tra i primi dieci è ormai uno dei pochi obiettivi che mancano a Fognini, che lo scorso anno ha aggiunto tre tornei alla sua bacheca, tra i quali l’ATP 250 di Los ...

Sci di fondo - Tour de Ski 2019. Francesco De Fabiani : “Non ho centrato la Top ten - mi concentro sulle mass start” : Francesco De Fabiani ha concluso al 18° posto la 15 km a tecnica libera di Dobbiaco, seconda tappa del Tour de Ski di sci di fondo. L’azzurro era partito a spron battuto e aveva sognato un piazzamento nella top ten ma nel finale è calato, riuscendo comunque a contenere il distacco dal vincitore entro un minuto. Il valdostano, che tornerà sulla neve a Capodanno per la prima sprint del 2019, ha analizzato la sua gara ai microfoni della Fisi: ...

LIVE Sci alpino - Slalom Semmering 2018 in DIRETTA : alle 13.30 la seconda manche. Shiffrin favorita per la vittoria. Top ten per Curtoni - bene Della Mea e Brignone : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE Della prima manche dello Slalom di Semmering, gara valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino. Sarà come sempre un “Tutte contro Mikaela Shiffrin”. L’americana va a caccia del riscatto dopo il quinto posto di ieri in gigante, ma soprattutto dello straordinario record di quindici vittorie in un anno solare in Coppa del Mondo. Shiffrin potrebbe diventare la prima di sempre a ...

Da Doha a Zurigo - la Top ten degli scali più belli del mondo. Con Singapore in testa che invita al capodanno : Una terrazza panoramica con oltre 100 specie di cactus, un centro fitness, sentieri-natura, un supermercato, tre spa, una clinica, un business center, due sale cinematografiche a ingresso gratuito, una piscina, mostre d'arte interattive, tutto aperto 24 ore al giorno, più uno spettacolare giardino delle farfalle che da solo vale la lunga sosta. E se si hanno più di cinque ore a disposone viene offerta anche ai viaggiatori una ...

Fashion influencer 2018 : al Top la ventenne miliardaria Kylie Jenner e sul podio la moglie del Principe Harry. C’è anche la Ferragni : C’è anche un’italiana (ed è facile indovinare chi è) tra le dieci Fashion influencer più rilevanti del 2018 secondo la piattaforma di ricerche di moda Lyst. Ed il metro di paragone, stavolta, non è solo Instagram, ma Lyst ha allargato la sua analisi al numero di ricerche sul web, circa 100 milioni, per comprendere quali […]

Matteo Berrettini e Vincenzo SanTopadre lanciano una tennis Academy a Roma : Bel Poggio, spicchio di felicità tennistica di quattro ettari a Settebagni, con quattro campi in terra e quattro in veloce indoor, racconta la storia della Rome tennis Academy che sarà ultimata a giugno, ma è già attiva “dalla mattina a quando vogliono i ragazzi, è una struttura solo per loro, senza soci, solo agonisti, è un’accademia pura”. È una evoluzione della scuola ...

Città più tecnologiche del 2018. Al Top Tokyo - bene le europee. Nessuna italiana nella Top ten : Qui l'industria cinematografica ha un peso enorme nell'economia della Città. Gran parte degli abitanti lavorano direttamente o indirettamente nel settore del cinema e della musica, ma LA ha ...

Film più visti nel 2018. Nella Top ten solo prodotti americani. : Se è vero che il cinema, visto in sala, ha perso favore nei gusti del pubblico, a vantaggio di una visione domestica, arricchita dall'offerta di molteplici piattaforme di streaming. Ci sono ancora ...

Top&Flop WTA 2018 – Da Halep a Sharapova : promosse e bocciate del tennis femminile : Il 2018 si avvia verso la conclusione e le tenniste si preparano alla nuova stagione ripensando agli alti e bassi del 2018: chi sono state le promosse e le bocciate della stagione appena conclusa? La stagione tennistica è già finita da qualche settimana ed anche il 2018 si avvia verso la conclusione. Per tutti è tempo di bilanci, ci si guarda indietro per trarre le somme di un anno che per qualcuno è risultato dolce, per altri invece ...

Sci : Brignone resta quinta - Bassino nella Top ten : Federica Brignone resta in quinta posizione dietro Ragnild Mowinckel, Marta Bassino passa dal nono all'undicesimo posto, Irene Curtoni si allontana un po' di più dalle prime quindici , che comprendono ...

Top ten : gli album che hanno segnato il nostro 2018 : Che però ha fatto già il giro del mondo. Così, se avete versato tutte le lacrime del caso durante la proiezione del docufilm sull'irraggiungibile Amy Winehouse, si sappia che: la voce è quella, ma il ...

LIVE Sci alpino - Slalom Madonna di Campiglio 2018 in DIRETTA : seconda manche. Duello Hirscher-Kristoffersen. Vinatzer fuori - Moelgg e Razzoli da Top ten! : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda manche dello Slalom di sci alpino, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 maschile. Sulla splendida pista 3-Tre, il celebre “Canalone Miramonti”, andrà in scena la tanto attesa gara tra i pali stretti, sotto le luci dei riflettori, per uno spettacolo davvero incredibile sulle nevi italiane. Su un tracciato preparato in maniera impeccabile dagli organizzatori, Marcel Hirscher è rimasto ...