Toninelli | Stop aumento pedaggi su 90% autostrade

Toninelli : stop aumenti 90% autostrade : 18.32 "Ho firmato i decreti grazie ai quali, nel 2019, non scatterà nemmeno un centesimo di aumenti dei pedaggi sul 90% delle autostrade italiane". Lo scrive su Facebook il ministro Toninelli. "Nella maggior parte dei casi, l'assenza di rincari è il risultato di una fruttuosa interlocuzione con i concessionari stradali", spiega il ministro. "Laddove l'accordo non si è raggiunto, come nel caso di Strada dei Parchi, abbiamo agito emanando ...

Tav - Toninelli : «Sì della Francia a stop appalti fino ad analisi Ue costi-benefici» : Il ministro francese dei trasporti Elisabeth Borne «ha preso atto dell'impegno formalmente assunto dal governo italiano di ridiscutere integralmente il progetto della linea Tav...

DL Sicurezza - ministro Toninelli : “stop ai furbetti che usano le targhe estere” : Nel Decreto Sicurezza appena passato per il Senato con esito positivo, c’è stato spazio un po’ per tutto: accanto a nuove regole sull’immigrazione e gestione dei beni sequestrati alla mafia, si parla, per esempio, anche di nuove disposizioni per il noleggio a breve termine (al fine di prevenire attentati terroristici come ce ne sono stati a Barcellona e Nizza) e abolizione delle targhe estere per i cittadini italiani. La ...

Toninelli - norma stop targhe estere auto : ANSA, - ROMA, 8 NOV - "Abbiamo inserito nel decreto Sicurezza una norma che, con alcune deroghe, vieta, a chi risiede in Italia da oltre 60 giorni, di circolare sul territorio nazionale con veicoli a ...

Toninelli : stop Tav con accordo Parigi : 13.39 "Ci metteremo d'accordo con la Francia per non fare la Tav. Mi risulta che Macron l'abbia esclusa dalle priorità infrastrutturali proprio dopo aver valutato costi e benefici.E non ha stanziato risorse per finanziare il percorso della galleria a Lione". Così il ministro delle Infrastrutture Toninelli a Bruno Vespa per il suo nuovo libro. Il ministro contesta la tesi del Commissario per la Tav,Foiella,secondo cui il blocco dell'opera ...