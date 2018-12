Titoli di stato Italia | emissioni BTP | BOT e CTZ nel 2019 Ci sarà il BTP Italia?

Bce : “Preoccupa deviazione dell’Italia da impegni assunti. Notevole volatilità dei Titoli di Stato” : “È particolarmente preoccupante la circostanza che la più ampia deviazione rispetto agli impegni assunti” rispetto al Patto di stabilità e crescita “si riscontri in Italia, un paese in cui il rapporto tra debito pubblico e Pil è notevolmente elevato”. Così si legge nel bollettino mensile della Banca centrale europea che indica come “necessario” il proseguimento “degli sforzi di risanamento delle finanze ...

La Corte di giustizia Ue assolve Draghi e smonta il rigore tedesco : la Bce può acquistare Titoli di Stato : Il programma di acquisto di titoli di debito sovrano avviato dalla Bce non è contrario alle regole, non tradisce il mandato della Banca centrale europea ma al contrario risponde alle logiche e agli obiettivi dell’istituzione comunitaria. La Corte di giustizia dell’Ue «assolve» Mario Draghi da tutte le accuse mosse dagli strenui difensori del rigore...

Titoli di Stato : spread Btp/Bund apre in rialzo a 281 punti : Apertura in lieve rialzo per lo spread tra Btp decennali e omologhi Bund tedeschi. Il differenziale, aiutato dal clima più sereno tra governo e commissione europea sulla manovra, si è atteStato a 281 ...

MEF - concambio di cinque Titoli di stato : Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha affidato il mandato per l'operazione di riacquisto sindacato di cinque titoli di stato: BTP 01/09/2020, cedola 4% , Codice ISIN: IT0004594930, ; BTP 01/05/2021, cedola 3,75%...

Bce - da gennaio cala la quota di Bankitalia nel capitale. E Draghi potrà comprare meno Titoli di Stato italiani : Da gennaio la Banca centrale europea ridurrà la quota dell’Italia nel proprio capitale portandola dal 12,31% all’11,8 per cento. Questo riduce anche la quantità di titoli di Stato italiani che l’Eurotower potrà acquistare durante la “coda” del quantitative easing, quando è previsto il reinvestimento dei proventi dei bond che arriveranno a scadenza. La decisione di Francoforte è stata presa nell’ambito della revisione ...

Manovra - l'olandese Dijsselbloem attacca : 'Cosa deve saper chi compera Titoli di Stato italiani' : Se non è un vero e proprio attacco all'Italia questo... Mentre la trattativa tra governo italiano ed Europa procede a fatica e a rilento, seppur con qualche apertura di Roma sui 'decimali' e su un ...

Titoli di Stato - venduti in asta 4 - 2 miliardi di Btp. Cala il tasso ma anche la domanda : Una nuova asta di Btp bandita dal Tesoro si è chiusa con rendimenti in calo ma una domanda inferiore a quella registrata nelle precedenti emissioni. Il ministero dell’Economia ha assegnato tutti i 4,25 miliardi di euro di Titoli di Stato e il tasso sul titolo a cinque anni, venduto per 2 miliardi, è sceso al 2,35% dal 2,58% precedente mentre quello sul decennale, venduto per 2,250 miliardi, è Calato al 3,24% dal 3,36%. La domanda per i ...

Titoli di Stato - MEF cancella asta del 13 dicembre : Annullate le aste di Titoli a medio-lungo termine previste per il prossimo 13 dicembre . Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato che il collocamento non avrà luogo "in considerazione dell' ampia disponibilità di cassa e delle ridotte esigenze di finanziamento ". Dal MEF precisano che tutte ...

Titoli di Stato - rendimento sotto l'1% nell'asta di CTZ : Si ridimensiona notevolmente il rendimento dei CTZ nell'ultima asta di Titoli di Stato. Il Tesoro ha collocato 2,5 miliardi di CTZ a 24 mesi con uno yield dello 0,995% , in discesa di 63 punti base ...

BCE : da dicembre stop all'acquisto di Titoli di Stato : Parlando davanti al Parlamento europeo il Presidente della Bce Mario Draghi ha confermato la fine del Quantitative Easing, il programma di acquisto mensile dei Titoli di Stato dei Paesi europei, per il mese di dicembre 2018. Questo in quanto i fondamentali dell'economia europea, in particolare il tasso di inflazione si sarebbero incanalati in un sentiero di crescita solida che confermerebbe quanto a suo tempo previsto dal Consiglio Direttivo ...

Btp e bufale - tre pericoli inventati attorno ai Titoli di Stato : Fare il cacciatore di bufale su Internet non mi appassiona. Ma qualche precisazione può però essere utile per i risparmiatori italiani, preoccupati – in parte a ragione e in parte a torto – per i Btp Italia e gli altri titoli del Tesoro. 1. Circola la storiella che essi siano diventati meno sicuri da quando (2013) i regolamenti contengono le cosiddette Cacs, che permetterebbero di peggiorarne ad arbitrio le condizioni. Non è vero ...

Btp-Italia - i Titoli di Stato non sono sicuri per legge. Lo sappiamo dal 2012 : Giovedì si è chiuso il collocamento del BTP Italia di cui avevamo anticipato il probabile fallimento. È Stato infatti il secondo peggior risultato di sempre con una raccolta di soli 2,1 miliardi di euro contro i 7,7 miliardi dell’ultima emissione. Per la prima volta nella storia del nostro Paese, c’è stata scarsa appetibilità di fronte alla emissione di un titolo di Stato da parte degli investitori istituzionali (1,3 miliardi) e ancor di più ...

L’allarme di Bankitalia : “Il calo dei Titoli di Stato ha reso le famiglie più povere di 85 miliardi” : Bankitalia evidenzia che la legge di bilancio è basata su stime di crescita sproporzionate, visto che la maggiore crescita rispetto al tendenziale di circa 0,6 punti percentuali, prevista per il 2019, "presuppone moltiplicatori di bilancio piuttosto elevati". Inoltre, l'aumento dello spread "rischia di vanificare l'impulso espansivo atteso dalla politica di bilancio".Continua a leggere