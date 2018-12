Tisane | il rimedio alle abbuffate di Capodanno

vanityfair

(Di lunedì 31 dicembre 2018) Quando bere?Il finocchio per digerireIl carciofo per la diuresiLa betulla per drenare Melissa per i disturbi del sonno Anice per digerireAttenzione al fai-da-teCome conservare le erbeIl guaranà per controllare il peso Calorie a gogo, durante le feste non c’è scampo. Anche se proviamo a contenerci per evitare di prendere i classici 2/3 chili, le tentazioni arrivano da tutte le parti. E con poche possibilità di dire no o declinare gli inviti.LEGGI ANCHEDieta chetogenica: cosa mangiareCome sopravvivere quindi alla maratona dei cenoni? Con le. Scegliendo le giuste erbe si possono attenuare la pancia gonfia e quella sensazione di pesantezza tipica di quando si ha mangiato molto, oltre che al senso di colpa. Bere molto prima e dopo i pasti aiuta, infatti, a combattere la fame e a digerire: «Durante il pasto bisognerebbe limitarsi a bere un paio di bicchieri di acqua per ...