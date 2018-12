Terza fascia : le ultime riflessioni del 2018 (comunicato) : Qui di seguito proponiamo un comunicato stampa della professoressa Veronica Radici del Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani (che ringraziamo) riguardante la precaria condizione degli insegnanti Terza fascia. Siamo alla fine del 2018 oramai ed è tempo di bilanci su quanto avvenuto in questo anno difficile un po’ per tutti. Con la nuova Manovra approvata da poche ore, si apre una nuova porta per ...

Ricorso per la stabilizzazione dei precari di Terza fascia : la strategia : Lo Studio Legale Santonicola & Esposito presenta la strategia per la stabilizzazione dei precari di terza fascia delle graduatorie di istituto con reiterato servizio statale alle spalle. Vengono esplicati i primi effetti concreti della richiesta di accesso agli atti per verificare la tipologia del posto ricoperto: Contratti con termine 30 giugno commutati al 31 agosto, in ragione della scelta natura vacante del posto. Illustriamo di seguito ...

Sorteggio Mondiali calcio femminile 2019 : definite tutte le fasce - Italia in Terza fascia. Rischio girone di ferro : La FIFA ha ufficializzato le fasce per il Sorteggio dei gironi dei Mondiali 2019 di calcio femminile che si disputeranno il prossimo anno in Francia. Le 24 Nazionali partecipanti sono state suddivise in quattro fasce di merito in base al loro piazzamento nel ranking internazionale, si formeranno sei gironi da quattro squadre (una per ciascuna fascia), le prime due classificate e le migliori quattro terze accederanno agli ottavi di ...

Sciopero dei precari di Terza fascia : la diretta : Manifestazione dei precari di terza fascia questa mattina davanti al Ministero dell’Istruzione di Viale Trastevere. Le recenti vicende che hanno visto abolire il Fit, lasciando ai precari della terza fascia la riserva del 10% dei posti dai concorsi ordinari selettivi, unica via verso il reclutamento dei docenti secondo il nuovo esecutivo, hanno provocato le vibranti reazioni di protesta dei precari che reclamano a gran voce la ...

Graduatorie ATA Terza fascia : controlli intensificati sulle domande : Qui di seguito alcune preziose informazioni riguardanti l’argomento Graduatorie ATA. Il punteggio per ogni individuo registrato in graduatoria, può essere considerato valido? Se sì come? Le indicazioni che andremo ad esplicare qui di seguito provengono dagli Uffici scolastici di Milano e Torino, ripresi a sua volta dal sito di Orizzonte Scuola. Graduatorie ATA: come giudicare i diplomi delle paritarie? Come informa l’Ufficio ...