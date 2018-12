Terrorismo mediatico | rimosso post Blog delle Stelle Forza Italia vs M5s

"Siamo sotto attacco - Terrorismo mediatico contro di noi" : poi il M5s fa dietrofront : Un contestato post del "Blog delle Stelle" sulla manovra economica ha fatto andare su tutte le furie le opposizioni in Aula...

