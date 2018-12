Terremoto sull' Etna | due scosse nella notte

Terremoto - nuove scosse sull'Etna in provincia di Catania (e aumentano gli sfollati) : Scossa di magnitudo 3.4 domenica sera. E altre scosse registrate stanotte e stamattina, sempre nella zona dell'Etna

Sicilia - nuove scosse di Terremoto sull'Etna. Più di mille gli sfollati : Diverse scosse di terremoto si sono registrate nel Catanese. La prima - ieri alle 19.30 - è stata localizzata a 11 chilometri, a nord di Ragalna, in provincia di Catania. Si tratta di una scossa di ...

Nuova scossa di Terremoto sull'Etna : magnitudo 3.4 gradi Richter : Una Nuova scossa di terremoto è stata registrata sull'Etna. Il sisma, di magnitudo 3.4 gradi Richter, è stato avvertito alle 18.30, a 11 chilometri a nord di Ragalna, mentre l'ipocentro è stato ...

Terremoto - nuova scossa sull'Etna avvertita anche a Catania e Giarre : Ancora paura sull'Etna dove una nuova scossa di Terremoto è stata avvertita nei paesi alle pendici del vulcano ed anche sulla costa, a Giarre e Catania. L'istituto nazinale di...

Moderata scossa di Terremoto sull'Etna : epicentro nell'area del cratere : Una nuova scossa sismica di entità Moderata si è verificata sull'Etna alle ore 19.30 di oggi. In base alle rilevazioni dell'INGV, la scossa di terremoto ha avuto una magnitudo di 3.4 sulla scala...

Terremoto a Roma - paura nella notte. Ancora scosse sull'Etna : Una scossa magnitudo 3.2 intorno all'una ha allarmato la popolazione: si mobilita il popolo di Twitter. E continuano le scosse anche in Sicilia

Catania - ancora scosse di Terremoto sull’Etna : la terra trema durante la notte : Altre due scosse di terremoto magnitudo 2.9 hanno colpito durante la notte tra sabato e domenica la Città metropolitana di Catania e in particolare i paesi alle pendici dell'Etna già vittime del sisma di alcuni giorni fa che ha causato danni e ferriti. Fortunatamente in nessuno dei due casi si segnalano ulteriori danni a persone o cose.Continua a leggere

Terremoto sull'Etna - ok del Cdm a stato d'emergenza : Via libera del Consiglio dei ministri alla dichiarazione dello stato di emergenza, per 12 mesi, per il Terremoto che ha colpito l'Etna, in particolare il territorio dei comuni di Aci Bonaccorsi, Aci ...

Terremoto - Musumeci : sulla prevenzione siamo all’anno zero : “Non considero il Terremoto un evento straordinario, dire che sia un evento straordinario sarebbe una grande bugia. Noi siamo destinati da secoli a convivere con il rischio sismico. E sul piano della prevenzione siamo all’anno zero, perché si è costruito sulle faglie. E le ripercussioni gravi hanno colpito l’area costruita su una faglia“. Lo ha detto il governatore siciliano Nello Musumeci, incontrando la stampa ...

Terremoto nel Catanese - l'elicottero della polizia in ricognizione sulle aree colpite : Tanta paura, crolli e 28 persone medicate in ospedale. Si contano i danni del Terremoto di magnitudo 4.8 a nord di Catania. Il sisma nella zona dell'Etna, in eruzione dalla vigilia di Natale. La ...

Terremoto sull'Etna : crolli a Fleri - le immagini dall'elicottero della Polizia : [flowplayer id="145771"] se non visualizzi il video clicca qui La Polizia di Stato ha diffuso un video girato nella mattinata odierna dove si osservano le immagini dell'eruzione dell'Etna e...

Terremoto Catania - i danni più gravi a Fleri - Monterosso e Santa Venerina sulla pericolosa faglia di Fiandaca [GALLERY] : 1/65 Foto Andrea Di Grazia / LaPresse ...

Terremoto sull'Etna a Catania : magnitudo 4.8. Crolli e feriti : feriti, Crolli e danni, gente in strada e tanta paura a Catania per una scossa di Terremoto la scorsa notte di magnitudo 4.8 sull'Etna, la più intensa da quando il vulcano ha ripreso la...