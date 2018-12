Terremoto | nuove scosse sull' Etna in provincia di Catania e aumentano gli sfollati

Sicilia - nuove scosse di Terremoto sull'Etna. Più di mille gli sfollati : Diverse scosse di terremoto si sono registrate nel Catanese. La prima - ieri alle 19.30 - è stata localizzata a 11 chilometri, a nord di Ragalna, in provincia di Catania. Si tratta di una scossa di ...

Terremoto - CdP : nuove risorse per oltre 600 milioni alle Regioni colpite dal sisma 2012 : Avviate due nuove iniziative di Cassa depositi e prestiti (Cdp) che consentiranno di destinare oltre 600 milioni di euro a supporto delle Regioni colpite dal sisma del 2012 . Con la prima, Cdp ha stipulato con i Commissari delegati delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto tre finanziamenti – i cui oneri di ammortamento sono a carico del bilancio dello Stato – per un valore complessivo di 350 milioni di euro. I fondi saranno ...

Etna - due nuove scosse di Terremoto . Frattura in strada : evacuazioni : Continua l'allerta Etna dopo il terremoto della notte tra martedì e mercoledì. Il vulcano c ontinua a tremare l' Etna , cambiando però versante: da sud-est a ovest del vulcano. Due terremoti di ...

Etna - due nuove scosse di Terremoto . Frattura in strada : evacuazioni : Continua l'allerta Etna dopo il terremoto della notte tra martedì e mercoledì. Il vulcano continua a tremare l' Etna , cambiando però versante: da sud-est a ovest del...

Etna - due nuove scosse di Terremoto . Frattura in strada : evacuazioni : Continua l'allerta Etna dopo il terremoto della notte tra martedì e mercoledì. Il vulcano c ontinua a tremare l' Etna , cambiando però versante: da sud-est a ovest del vulcano. Due terremoti di ...

Terremoto - altre scosse a Catania Etna - si temono nuove eruzioni : Ancora scosse nel Catanese nella notte. Oltre 600 sfollati in alberghi e palazzetti dello sport. Scatta l'allarme per nuove eruzioni dell'Etna. E l'80% delle scuole siciliane non è a norma Segui su affaritaliani.it