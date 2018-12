Terremoto magnitudo 6 1 a sud est del villaggio di Cold Bay

Scossa di Terremoto magnitudo 6.1 in Alaska : Una Scossa di terremoto magnitudo 6.1 è stata registrata alle 02:35 UTC al largo delle coste dell’Alaska. Secondo le rilevazioni dell’Istituto geofisico statunitense USGS, il sisma ha avuto ipocentro a 26,9 km di profondità ed epicentro 116 km sudest da Cold Bay. Non si hanno al momento segnalazioni di danni a persone o cose. L'articolo Scossa di terremoto magnitudo 6.1 in Alaska sembra essere il primo su Meteo Web.