Terremoto Catania | 1 100 sfollati passeranno la Notte di San Silvestro fuori casa

Etna - Terremoto Catania : dati e schede dei sopralluoghi in tempo reale : Grazie a “Erikus“, il progetto realizzato da Regione e Arpa Piemonte, messo a disposizione della Sicilia grazie all’intervento del Dipartimento nazionale della Protezione civile, un sistema informatico realizzato dalla Protezione civile regionale siciliana permetterà di avere in tempo reale tutti i dati e le schede dei sopralluoghi eseguiti nelle strutture interessate dal terremoto di magnitudo 4.9 del 26 dicembre. Tutti i ...

Terremoto - nuove scosse sull'Etna in provincia di Catania (e aumentano gli sfollati) : Scossa di magnitudo 3.4 domenica sera. E altre scosse registrate stanotte e stamattina, sempre nella zona dell'Etna

Etna - Terremoto Catania : 2 scosse magnitudo 2.4 nella notte : Due scosse di terremoto magnitudo 2.4 sono state registrate nella notte nel Catanese, nell’area dell’Etna: un evento è stato registrato dall’INGV alle 05:40. I comuni più vicini all’epicentro sono Ragalna, Biancavilla e Adrano. Un’altra scossa, sempre di magnitudo 2.4, è stata registrata alle ore 00:28 e i comuni più vicini all’epicentro sono Zafferana Etnea, Milo Santa Venerina. L'articolo Etna, terremoto ...

Etna - Terremoto Catania : 2 scosse magnitudo 2.4 nella notte : Due scosse di terremoto magnitudo 2.4 sono state registrate nella notte nel Catanese, nell’area dell’Etna: un evento è stato registrato dall’INGV alle 05:40. I comuni più vicini all’epicentro sono Ragalna, Biancavilla e Adrano. Un’altra scossa, sempre di magnitudo 2.4, è stata registrata alle ore 00:28 e i comuni più vicini all’epicentro sono Zafferana Etnea, Milo Santa Venerina. L'articolo Etna, terremoto ...

Sicilia - Etna ancora in eruzione : una nuova scossa di Terremoto - paura a Catania : nuova scossa di terremoto sull'Etna: alle 19.30 la terra ha tremato a Ragalna, sulle pendici del vulcano. L'Istituto nazionale geofisico ha confermato che il terremoto è stato di magnitudo 3.4 ed è ...

Etna in eruzione - nuova scossa di Terremoto fa tremare il vulcano : paura a Catania e dintorni nell’ultima notte dell’anno : Sarà un’ultima notte dell’anno 2018 di paura a Catania e in tutta l’area etnea: l’eruzione del vulcano continua e alle 19:30 s’è verificata una nuova scossa di terremoto di magnitudo 3.4 ad appena 1.9km di profondità. La scossa s’è verificata a monte di Ragalna, Biancavilla, Adrano e Bronte, distintamente avvertita anche a Belpasso, Pedara, Acireale, Giarre, Maletto e, seppur in modo più lieve, lungo la costa ...

Etna Catania - Terremoto di magnitudo 3.4 a Ragalna : Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.4 è stata registrata dall'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia a Ragalna sull'Etna a Catania.

Terremoto - nuova scossa sull'Etna avvertita anche a Catania e Giarre : Ancora paura sull'Etna dove una nuova scossa di Terremoto è stata avvertita nei paesi alle pendici del vulcano ed anche sulla costa, a Giarre e Catania. L'istituto nazinale di...

Etna - Terremoto Catania : Genio militare a supporto delle popolazioni colpite : “Il Governo – spiega il portavoce del MoVimento 5 Stelle e Presidente della Commissione difesa della Camera dei Deputati Gianluca Rizzo – ha accolto un mio ordine del giorno per il potenziamento tecnico e finanziario delle unita’ del Genio militare di supporto all’emergenza di terremoto in Sicilia, nonche’ a fornire mezzi ed uomini per contrastare fenomeni di sciacallaggio e a tutela dell’unita’ ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora. Terremoto a Roma e a Catania : notte di scosse - 30 dicembre 2018 - : ULTIME NOTIZIE/ Di oggi, ultim'ora. Terremoto a Roma e a Catania: notte di scosse. Continua l'esame della manovra alla camera , 30 dicembre 2018,

Scosse di Terremoto a Roma e Catania : La terra torna a tremare in diverse zone d'Italia. Paura per una scossa di magnitudo 3.2 a est di Roma, a circa 4 km da Gallicano, nelle vicinanze di Tivoli, avvertita distintamente dalla popolazione ...

Terremoto a Roma - paura nella notte. Scosse anche a Catania : Magnitudo 3.2, epicentro a Gallicano. Si mobilita il popolo di Twitter. E continuano le Scosse anche nella zona dell'Etna

Catania - ancora scosse di Terremoto sull’Etna : la terra trema durante la notte : Altre due scosse di terremoto magnitudo 2.9 hanno colpito durante la notte tra sabato e domenica la Città metropolitana di Catania e in particolare i paesi alle pendici dell'Etna già vittime del sisma di alcuni giorni fa che ha causato danni e ferriti. Fortunatamente in nessuno dei due casi si segnalano ulteriori danni a persone o cose.Continua a leggere

Terremoto oggi a Catania M 2.9/ Ultime scosse Ingv : continua lo sciame sismico nell'Etna : Terremoto oggi a Catania M 2.9. Ultime scosse Ingv: continua lo sciame sismico nell'Etna dopo le scosse degli ultimi giorni